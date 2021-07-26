Lynn logra el triunfo en Londres tras una sanción a Di Grassi

Una competencia al verdadero estilo de la ABB FIA Fórmula E se vivió este domingo en el ExCel Centre de Londres, donde se disputó la 13° ronda de la Temporada 7 del campeonato de monoplazas 100% eléctricos.

Justo antes de la mitad de la carrera, Antonio Félix da Costa se encontró contra el muro de la recta principal mientras intentaba adelantar a André Lotterer, una acción que terminó con el portugués debiendo abandonar en la curva uno del circuito.

El coche de seguridad debió salir para retirar el coche de Da Costa, un momento que Di Grassi aprovechó para, desde el octavo lugar, ingresar al pitlane, detenerse por un instante en su cajón de pits y regresar a la carrera justo por delante de quien había hecho la pole más temprano y era el líder hasta entonces, Stoffel Vandoorne.

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La regla por la que Di Grassi fue sancionado

Si bien no es ilegal que los coches entren en boxes bajo el coche de seguridad, el artículo 38.7 del reglamento 2020/21 establece: "La entrada y la salida del pitlane permanecen abiertas y los coches son libres de entrar en boxes siempre que se detengan delante de su box' (bajo el coche de seguridad)".

Como no quedó del todo claro si Di Grassi se había detenido lo suficiente, los comisarios de la carrera indicaron al momento del reinicio –con 22 minutos más una vuelta de carrera por delante- que la acción del brasileño se encontraba bajo investigación.

Vandoorne no tuvo tiempo para ir a atacar a Di Grassi ya que fue golpeado por Oliver Rowland en la curva 10, lo que resultó en un gran retraso para el de Mercedes y una sanción de cinco segundos para el de Nissan e.dams.

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Nyck de Vries aprovechó la situación para pasar de cuarto a segundo y luego al primer puesto cuando Di Grassi tomó su segundo Attack Mode, pero el brasileño adelantaría al neerlandés luego, algo que también haría Lynn para colocarse segundo.

Lucas Di Grassi |Fórmula E

Audi no cumplió con la sanción impuesta a su piloto

La decisión de los comisarios sobre la acción de Di Grassi llegó a menos de diez minutos para el final de la competencia: el brasileño debía cumplir una sanción de drive through por el pitlane.

Sin embargo, el Audi Sport ABT Schaeffler decidió mantener en pista a su piloto, quien se encaminó a cruzar la meta en la primera posición pese a recibir la bandera negra en la vuelta final.

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Esto dejó a Lynn como el ganador de la segunda carrera del fin de semana en Londres, lo que significa la primera victoria para el piloto de Mahindra Racing en la Fórmula E en un fin de semana inolvidable, ya que el sábado había sido tercero en la primera competencia.

De Vries asalta la cima del campeonato

De Vries, por su parte, repitió el segundo puesto conseguido ayer y trepó a lo más alto del campeonato, mientras que Mitch Evans le dio a Jaguar Racing el último escalón del podio.

Robin Frijns (Envision Virgin Racing) obtuvo el cuarto lugar, seguido de Pascal Wehrlein (TAG Heuer Porsche Formula E), Maximilian Gunther (BMW i Andretti Motorsport) y Nick Cassidy (Envision Virgin Racing).

Cuándo y dónde es la última ronda del Campeonato Mundial

La doble ronda de final de campeonato de la Fórmula E tendrá lugar en Berlín el 14 y 15 de agosto.