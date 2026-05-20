Canelo Álvarez se debe cuidar de estas características de Christian Mbilli, según Eddy Reynoso

Comienza la cuenta regresiva para el retorno de Saúl, el Canelo Álvarez al mundo del boxeo después de muchos meses de espera, por lo que, si todo sale como se tiene contemplado, su próximo rival será el camerunés Christian Mbilli, uno de los mejores pugilistas de la actualidad.

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Con apenas 31 años de edad, el boxeador africano se ha convertido en uno de los más feroces que existen actualmente luego de sumar un récord invicto hasta ahora. Ante ello, el entrenador del Canelo Álvarez, Eddy Reynoso, dio a conocer las principales fortalezas de su posible rival.

¿Cuáles son las fortalezas principales de Christian Mbilli?

Eddy Reynoso, entrenador del Canelo Álvarez, sabe que Mbilli es un rival de peligro debido a distintas características que posee, entre las que destaca su intensidad en el ring y la capacidad que tiene al momento de lanzar distintas combinaciones mientras su rival tiene la guardia baja.

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Del mismo modo, el camerunés cuenta con un ritmo ofensivo que lo obliga a presionar a sus rivales durante los primeros segundos de cada asalto, un hecho que el Canelo Álvarez debe cuidar a la perfección. No obstante, considera que su defensa es el talón de aquiles del camerunés.

Ante ello, el estratega mexicano entiende que la clave principal estará en el control de la distancia, un hecho que ha distinguido la carrera de Saúl, así como la inteligencia táctica que este puede tener, lo anterior considerando que hasta ahora Mbilli no conoce la derrota a nivel profesional.

¿Cuándo sería la pelea entre el Canelo Álvarez y Christian Mbilli?

La idea es que el Canelo Álvarez y Christian Mbilli se vean las caras arriba del ring el próximo sábado 12 de septiembre, esto en función de la tradición del mexicano por enfrentar a un contendiente en pleno mes patrio. Además, se espera que la batalla se lleve a cabo en Arabia Saudita.