One Piece llega a la PS5 y Xbox Series; esto es lo que se sabe

No solo se trata de un anime que se ha convertido en uno de los más importantes de todos los tiempos ni de una adaptación a streaming que ha superado las expectativas. One Piece va mucho más allá de ambas posturas, por lo que ahora se habla de la posibilidad de que llegue a la PS5 y al Xbox Series.

Para nadie es un secreto que One Piece ha tenido mucho éxito en el apartado de los videojuegos históricamente hablando, hecho que ha generado que sus millones de fanáticos esperen nuevas actualizaciones al respecto. Ahora, se habla de la posibilidad de que este vuelva a la PlayStation y al Xbox más pronto que tarde.

¿One Piece volverá al Xbox y a la PlayStation?

Bandai Namco ha sorprendido a propios y extraños luego de confirmar que llevará One Piece: Pirate Warriors 4, tanto a la PS5 como al Xbox Serie X|S y a Nintendo Switch, un título que debutó en el año 2020 y que, después de cinco años, sigue siendo de los favoritos de los gamers.

Se sabe que esta nueva inclusión contará con un nuevo contenido basado en Egghead; además, One Piece se convirtió en el primer juego en contar con Luffy en Gear 5, hecho que logró en 2023. Ante ello, se espera que el título tenga mejoras para que se pueda aprovechar al máximo en estas consolas.

Con ello, los millones de fanáticos de la PlayStation 5, el Nintendo Switch 2 y el Xbox Series esperan con ansias el retorno de One Piece: Pirate Warriors 4 a estas consolas. Vale recordar que este título no solo ofrece combates al por mayor, sino una historia que ha estremecido a más de un jugador.

¿Qué novedades tendrá One Piece: Pirate Warriors 4?

Además de las ya conocidas mejoras visuales, se espera que One Piece: Pirate Warriors 4 también cuente con novedades interesantes para los usuarios a través de un mejor nivel de detalle, aunque aún falta conocer si estas actualizaciones contarán con un cargo extra de este lado del mundo.