Revelan que Cristiano Ronaldo tiene 8 consolas en su hogar; ¿cuál es su videojuego favorito?

Una de las razones por las cuales Cristiano Ronaldo es uno de los jugadores más importantes del mundo radica no solo por su etapa en el futbol, sino también por lo que hace fuera del campo. De hecho, dentro de sus hobbies aparece el intenso amor que siente por los videojuegos y las plataformas.

Recientemente, Cristiano Ronaldo aseguró en una entrevista que cuenta con alrededor de ocho consolas en una de sus habitaciones y que, cada que puede, se pone al tanto de las nuevas actualizaciones de sus videojuegos preferidos. Ante ello, no está de más conocer cuáles son sus favoritos.

¿Cuáles son los videojuegos favoritos de Cristiano Ronaldo?

Cristiano Ronaldo entiende, como muchas otras personas, que los eSports son el futuro dentro de la escena de los videojuegos, por lo que estos títulos son los que más impacto han generado a lo largo de los últimos años ocasionando, con ello, torneos en la rama nacional e internacional.

De hecho, además de su faceta como futbolista cuenta con plataformas de streaming en sus redes sociales, por lo que cuenta con el impacto suficiente para ser, a futuro, un intenso jugador de eSports, algo que desea una vez se confirme su etapa como profesional.

Además, en una entrevista para YouTube el jugador del Al Nassr reconoció que cuenta con ocho consolas de videojuegos en su hogar, asegurando que el mundo gaming es una de sus grandes pasiones, por lo que espera convertirlo en su trabajo a largo plazo considerando que es un embajador del Esports World Cup.

¿Cuántos goles tiene Cristiano Ronaldo actualmente?

En estos momentos, a Cristiano Ronaldo le restan menos de 50 dianas para superar la mítica marca de las 1,000 anotaciones como profesional. Ante ello, se espera que el astro portugués pueda superar esta cantidad antes o, bien, durante la próxima Copa del Mundo del 2026.