¡ESPECTACULAR! Así es la foto oficial de Noruega para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con temática de vikingos

La Selección de Noruega presentó su fotografía oficial previo a su viaje a Estados Unidos para disputar la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y lo hizo con temática de vikingos para representar la cultura de su país ante el escenario internacional y el resultado fue espectacular.

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La Selección de Noruega presenta su fotografía oficial para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección de Noruega realizó su fotografía oficial previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM con temática de vikingos en la que incluyeron elementos tradicionales como trajes típicos, escudos y hasta embarcaciones, además de accesorios como lanzas, espadas y arcos.

Para la fotografía participaron todos los integrantes del plantel y destacó la presencia de Erling Haaland con su tradicional cabellera suelta, además de otras figuras como Martin Odegaard y Alexander Sorloth.

La foto oficial de la Selección de Noruega

La imagen fue tomado por el fotógrafo David Yarrow quien el compartió la idea a los jugadores y estos aceptaron gustosos. La foto oficial se tomó en una playa cercana a Oslo en donde ambientaron la temática vikinga

La Selección noruega viajará a Estados Unidos en los próximos días para instalarse en Greensboro, Carolina del Norte en donde será su base de operaciones durante la justa mundialista.

El conjunto escandinavo está instalado en el Grupo I junto con Irak, Senegal y Francia y disputará sus compromisos de primera fase en Foxborough y East Rutherford, debutando el próximo martes 16 de junio ante los iraquís.

Los vikingos forman parte crucial de la historia de Noruega al conformar pequeños territorios que posteriormente se unificaron bajo el reinado del rey Harald I en 872.

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