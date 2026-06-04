Así es la moneda de CDMX conmemorativa a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

México contará con monedas conmemorativas por la Copa Mundial de la FIFA 2026™, las cuales se constituirán en tres ejemplares de las ciudades sedes del evento mundialista, así como una moneda en homenaje del país en general.

Todas las monedas estarán hechas de plata. Su peso consta de una onza, tendrá un diámetro de 44 milímetros y mostrará el escudo mexicano como anverso común. Sin embargo, del otro lado se podrán ver los rasgos distintivos que caracterizan a cada una de las sedes.

Los detalles de la nueva moneda de CDMX conmemorativa a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La moneda de CDMX contendrá en el centro la famosa figura del ajolote, mientras que en la parte de arriba se verá la identidad gráfica que la FIFA le otorgó a la Ciudad de México junto con cuatro construcciones históricas de la ciudad: el Templo Mayor, la Catedral Metropolitana, el Monumento a la Revolución y el Palacio de Bellas Artes. El contorno superior dirá "Copa Mundial de la FIFA 2026™".

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En cuanto a la parte inferior, se verá un balón de futbol, el escudo de la Casa de la Moneda y su denominación ($10), así como en la parte derecha veremos el logotipo de la FIFA™. Cabe mencionar que las figuras están autorizadas tanto por la FIFA como por el INAH y la Secretaría de Cultura.

Moneda de CDMX para la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Credito: Banco de México

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

No te pierdas todos los partidos de la Selección Mexicana de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a través de TV Azteca. Se transmitirán 32 partidos que van desde la fase de grupos hasta la gran final del evento mundialista, además de contar con la posibilidad de sintonizar cada uno de los encuentros de acuerdo con la plataforma que deseas elegir, desde tu smartphone o tablet si quieres verla de manera digital o por TV.

