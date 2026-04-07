FOTO: Así fue el tributo de Psycho Clown a John Cena, leyenda de la AAA

Han pasado algunos meses desde que se confirmó el retiro oficial de John Cena del wrestling para dar paso a su nueva faceta como actor de Hollywood. A pesar de ello, los homenajes y tributos a favor de la leyenda de la WWE siguen, y ahora tocó turno de una figura de la AAA.

Historia de Penta Zero Miedo, el mexicano que está triunfando en WWE

Con 40 años de edad cumplidos en septiembre del año pasado, Psycho Clown se ha convertido en uno de los rostros más importantes que la AAA ha tenido desde la adquisición por parte de la WWE. Por tal motivo, el Psicópata del Ring no tuvo reparo en rendir un homenaje nada más y nada menos que a John Cena.

¿Cómo fue el tributo que Psycho Clown le rindió a John Cena?

Todo ocurrió hace tan solo unos días, cuando Psycho Clown y otros luchadores de la Tres Veces Estelar se presentaron en una función de Mexicali, al norte del país. Aquí, el tributo llegó precisamente en la lucha en donde el técnico por excelencia recordó una de las mejores movidas de John Cena.

Por esta razón Checo Pérez fue uno de los mejores pilotos en el GP de Japón

NFL: 3 datos curiosos del Allegiant Stadium, nueva sede del Super Bowl en 2029

Psycho Clown, en compañía de Pagano y el Hijo de Dr. Wagner Jr, realizaron el característico “No Me Puedes Ver”, un movimiento que John Cena ejecutó a lo largo de sus más de 20 años como profesional, para así lograr un lindo homenaje a un luchador que se despidió del wrestling el pasado 13 de diciembre del 2025.

Y, como era de esperarse, esta situación trajo consigo muchos comentarios en el mundo de las redes sociales. Algunos usuarios minimizaron tal situación al asegurar que John Cena ha recibido muchos homenajes, aunque otro sector de la comunidad agradeció a Psycho Clown por recordar a John después de cuatro meses de su retiro.

¿John Cena estará en Wrestlemania 42?

Una de las noticias que ha dejado maravillados a los millones de seguidores de la WWE guarda relación con el arribo de John Cena como invitado especial para Wrestlemania 42, evento que se llevará a cabo en Las Vegas y que se realizará el fin de semana del 18 y 19 de abril del 2026.