FOTO: Usuario vende AIRE del último combate de John Cena en WWE; ¿cuánto pide por él?

Ha pasado más de una semana desde uno de los días más tristes para los fanáticos del wrestling y las curiosidades respecto a este hecho no dejan de aparecer. John Cena se retiró oficialmente de la WWE y, ante este hecho, un aficionado ha buscado la forma de ganar dinero por esta situación.

¡Penta en su casa! Entrevista exclusiva en TV Azteca con el luchador sensación

Fue el pasado 13 de diciembre cuando John Cena dijo adiós a la WWE en Saturday Night’s Main Event, cuando perdió por rendición a manos de Gunther. Ahora, se sabe que un fanático busca vender nada más y nada menos que el aire de aquella noche en los Estados Unidos.

¿Aficionado vende el aire del último combate de John Cena en la WWE?

Son muchas las plataformas de compra y venta que existen en internet en donde los usuarios pueden vender prácticamente lo que deseen. Un ejemplo de lo anterior es lo que ocurrió en eBay, mercado digital en donde un hombre está vendiendo el aire de la última función de John Cena en la WWE.

Te puede interesar: Este fue el recado que Raúl Jiménez lanzó al América

Te puede interesar: ¿Cuándo será el próximo gran evento de la AAA?

Alguien está intentando vender aire del último combate de John Cena por 1700 dólares 💀 pic.twitter.com/2YwBvtXmci — EL TIM (@TIMWrestling) December 19, 2025

La persona en cuestión compartió un par de fotografías en donde, según señala, cuenta con el aire comprimido que obtuvo de la última función de John Cena a la que asistió. De hecho, coloca un precio de 1,700 dólares (poco más de 30,500 pesos al tipo de cambio actual), a quien desee tenerlo consigo.

Por supuesto que esta situación ha generado mucha polémica, crítica e incluso risa en el ambiente digital por la forma en cómo este fanático busca aprovecharse de su aparición en el último evento de John Cena, el cual será recordado por ser uno de los más tristes del 2025.

¿John Cena es la figura más importante en la historia de la WWE?

La pregunta cuenta con claras connotaciones subjetivas; sin embargo, sí podría considerarse a John Cena como uno de los personajes más importantes en la historia de la WWE no solo por el impacto que generó en chicos y grandes, sino también por los campeonatos que conquistó en su etapa en la empresa.