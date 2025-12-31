FOTOS: Así lucía Isaac del Toro, uno de los mejores ciclistas del mundo, antes de lograr la fama mundial

El 2025 ha sido, sin duda, el año más importante en la carrera de Isaac del Toro, ciclista mexicano nacido en Ensenada que ha logrado que su nombre se coloque dentro de los mejores de su disciplina. Ahora bien, ¿cómo lucía el profesional antes de ser una auténtica celebridad en las redes sociales?

Así fue el cierre de Isaac del Toro en la Etapa 17 del Giro de Italia

Con apenas 21 años de edad, Isaac del Toro obtuvo el séptimo lugar en el Mundial de Ciclismo y luego de haber peleado codo a codo contra el líder de la competición, lo cual lo hace una de las joyas del ciclismo a nivel internacional. Ahora, es momento de conocer cómo era físicamente del Toro antes de toda esta explosión viral.

¿Cómo lucía Isaac del Toro antes de ser popular en redes?

Si bien siempre se ha caracterizado por tener una complexión delgada, Isaac del Toro, hace algunos años, era aún más delgado de lo que luce hoy. Al menos así se puede reflejar en fotografías que datan de hace tres o cuatro años, cuando claramente no era reconocido a nivel mundial.

Con el paso del tiempo, el nacido en el norte del país comenzó a tener más presencia en las redes sociales gracias a sus éxitos, lo cual hizo que dejara a un lado el cabello largo que lo acompañaba para optar por un peinado mucho más reservado que mantiene hasta estos días.

Finalmente, hoy podemos ver a un Isaac del Toro con una musculatura promedio y con un trabajado cuerpo, mismo que es necesario para todas y cada una de las competencias en las que participa, Ante esto, y considerando que apenas tiene 21 años, no se descarta que el mexicano siga aumentando su masa muscular a mediano y largo plazo.

¿Cuáles son las siguientes carreras de Isaac del Toro tras el Mundial de Ciclismo?

Hasta el momento se desconoce el calendario que Isaac del Toro tendrá en 2026 , lo que es un hecho es que su importancia dentro de su equipo se elevará luego de la significativa evolución que tuvo a lo largo de este año gracias a las victorias que obtuvo a nivel individual.