FOTOS: Ceremonia de premiación futbol varonil Tokyo 2020

Brasil se convirtió en el campeón del futbol varonil tras derrotar 2-1 a la Selección de España en la gran final de los Juegos Olímpicos Tokyo 2020.

‘La Verdeamarela’ desaprovechó la oportunidad de ponerse adelante en el marcador a los 38' minutos, tras la falla de Richarlison desde los once pasos, quien mandó el balón por encima del marco del guardameta Unai Simón. A segundos del final del primer tiempo, se presentó un grave error en la defensa de ‘La Roja'; Matheus Cunha soltó un potente disparo pegado a la base del poste izquierdo para el 1-0 parcial.

Para la parte complementaria, los sudamericanos comenzarían a aprovechar los espacios largos, teniendo oportunidades claras en el contragolpe. Brasil estuvo cerca de liquidar el partido con un disparo de Richarlison, sin embargo, el portero del Athletic de Bilbao se vistió de héroe, rechazando el disparo y mandándola al travesaño de su portería.

A los 60' minutos, Carlos Soler mandó el centro y Mikel Oyarzabal lo empató con una impresionante volea, que dejó sin oportunidad al arquero Santos.

Eltiempo regular terminó con el marcador igualado, y todo se definió en la instancia de los tiempos extra. Al minuto 109', Malcom desbordó por la banda izquierda y dejó sembrado al defensor Jesús Vallejo para definir y poner el 2-1 definitivo, que le daría el bicampeonato a Brasil.

México se quedó con la medalla de Bronce tras vencer a Japón

En el partido por el tercer lugar, México derrotó 3-1 al anfitrión Japón, en un duelo lleno de goles y emociones. Los anotadores del encuentro para el equipo mexicano fueron Sebastián Córdova (13') desde los once pasos, Johan Vásquez de cabeza al minuto 22' y Alexis Vega a los 58'; por parte del equipo nipón, Kaoru Mitoma descontó a los 77' minutos.

Con esto, México sumó su segunda medalla olímpica, tras la obtención de la medalla de oro en Londres 2012, cuando derrotaron a Brasil por marcador de 2-1.