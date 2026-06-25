Fotos: Ella es Daniela Basso, pareja de Raúl Jiménez que estuvo en sus mejores y peores momentos

Una de las razones por las cuales Raúl Jiménez llegó a esta Copa Mundial de la FIFA 2026 como el máximo referente de la Selección Mexicana derivó del impacto positivo que tiene fuera del campo, y es precisamente ahí en donde Daniela Basso gana una importancia absoluta en su vida.

Entrevista con Raúl Jiménez Post-partido| Selección Azteca

Daniela Basso no solo es la pareja sentimental de Raúl Jiménez, sino que se convirtió en el bastión más importante que el canterano del América tiene en su vida y que, incluso, estuvo en los momentos más complicados de su carrera. Ahora bien, ¿quién es esta mujer?

¿Quién es Daniela Basso, pareja de Raúl Jiménez?

Nacida en la Ciudad de México el 23 de junio de 1989, Daniela Basso es una conductora, actriz y artista escénica que ha desarrollado una exitosa carrera en el mundo del entretenimiento pero que, sin duda, ha destacado por el impacto positivo que ha tenido en la vida de Raúl Jiménez.

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Para dar un poco de contexto, fue en 2017 cuando ambos personajes se conocieron y, desde aquel momento, ya no se han soltado. Fue así como Daniela Basso acompañó a Raúl Jiménez a sus distintas aventuras por Europa, destacando su participación en los Wolves y el Fulham de la Premier League.

La importancia de Daniela Basso en el accidente de Raúl Jiménez

Hoy en día gozan de una vida feliz y tranquila; sin embargo, la también cantante y bailarina estuvo en el momento más álgido de la vida de Raúl Jiménez cuando, en 2020, el mexicano sufrió un golpe en la cabeza que pudo terminar no solo con su carrera, sino con su vida.

Daniela, con la paciencia que la caracteriza, apoyó a su pareja en todo momento y la ayudó a salir adelante. Hoy, totalmente recuperado, Jiménez entiende que no sería nada igual sin su apoyo, por lo que sabe que su compañía lo ha ayudado a llegar hasta donde está en la actualidad.