Pensé que había muerto: Daniela Basso, pareja de Raúl Jiménez

¡Momentos dramáticos! Daniela Basso, actriz y pareja de Raúl Jiménez, narró la terrible experiencia que vivió en el momento en el que el delantero mexicano chocó con David Luiz y sufrió una dramática fractura de cráneo, en donde incluso creyó que el 9 de los Wolves había perdido la vida.

A través de una entrevista concedida al The New York Times, Basso relató todo lo que vivió y sintió en el momento en el que Jiménez cayó al césped durante el partido entre el Arsenal y el Wolverhampton en la Premier League.

“Desgraciadamente, lo primero que pensé fue que se murió. En pantalla nunca lo vi reaccionar. Normalmente, cuando los jugadores se caen y se lastiman, ves reacción. Ahí es cuando sabes si están fingiendo o no. Pero no vi nada. No pude ver nada. No pude ver sus ojos. Era una de las sensaciones más feas en la vida”, aseguró Basso.

Tras el terrible choque y al ver que Jiménez fue retirado de la cancha en ambulancia, Basso pasó 45 minutos sin saber si Raúl estaba vivo o no, experimentando una de las peores sensaciones.

Gol de Raul Jimenez para empatar el marcador Mexico 1 1 Corea del Sur

“Pasaron 45 minutos hasta que supe que estaba vivo. No sabía si estaba bien, o si estaría bien, solo vivo. Imagínense, 45 minutos en los que tuve que tratar de mantener la calma y decirme que todo saldría bien. De ver al accidente, hasta yo supe que el estaba vivo —no bien, vivo— pasaron 45 minutos. Imagínate, 45 minutos en que intentaba tener la cabeza fría y decir que todo estaba bien”, contó Daniela Basso.

Finalmente, habló de la osadía que resultó el viajar desde Wolverhampton hasta Londres en compañía de su hija recién nacida en un taxi que el club le facilitó.

“El doctor sabía que tenía una bebé, prácticamente recién nacida. Cuando dijo que ‘sí, vente’, supe que era muy grave. “Te pasa todo por la cabeza”, concluyó la actriz mexicana.

Raúl Jiménez regresa a la Selección Mexicana

La Selección Mexicana dio a conocer la lista de los jugadores que serán parte del equipo de Gerardo ‘Tata’ Martino para los partidos amistosos ante Islandia, Honduras, además del Final Four de la Nations League, en la cual destaca la presencia de Raúl Jiménez.

La convocatoria del Lobo de Tepeji llama la atención debido a que los doctores de los Wolves aún no le han dado el alta médica a Jiménez, sin embargo, se especula que podría regresar a la actividad en la Premier League durante la última fecha del campeonato.