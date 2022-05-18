Fotos: Los mejores momentos del E-Prix de Berlín de la Formula E

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

Formula E | El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín, mientras Edoardo Mortara de Rokit Venturi se llevó la victoria del sábado.

La Formula E regresó a la capital alemana con muchas historias por escribir, y no decepcionó. La competencia más importante del automovilismo eléctrico llenó de locura las gradas del antiguo Aeropuerto de Tempelhof, y apretó aún más la competencia.

¿Qué pasó el sábado en la Ronda 7?

El suizo Edoardo Mortara (Rokit Venturi Racing) logró este sábado su segunda victoria de la presente temporada del Mundial de Fórmula E al ganar la primera de las dos carreras programadas para este fin de semana en Berlín.

Mortara, que ya suma un total de cuatro triunfos en este certamen, en el que compite desde la campaña 2017/2018, ganó en Berlín desde la ‘pole’ -la primera de su carrera-, por delante del bicampeón francés Jean-Éric Vergne (DS Techeetah) y el belga Stoffel Vandoorne (Mercedes-EQ), que acabaron a cerca de dos segundos del helvético.

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¿Qué pasó el domingo en la Ronda 8?

El defensor del título, el neerlandés Nyck de Vries (Mercedes-EQ), logró este domingo su tercer triunfo -segundo de la temporada- en el Mundial de Fórmula E al ganar la octava cita de 2022, la segunda de las programadas para este fin de semana en Berlín.

De Vries, actual campeón del certamen, ganó la prueba inaugural, a finales de enero en Riad, y este domingo volvió a vencer, esta vez con autoridad, desde el tercer puesto de la parrilla y con 2.454 segundos de margen sobre el segundo, el suizo Edoardo Mortara (Rokit Venturi Racing), ganador de la carrera del sábado y que en la segunda sumó además puntos por la ‘pole’ y la vuelta rápida.

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El Mundial de coches con propulsión eléctrica se reanudará el 4 de junio en Yakarta, escenario de la novena de las 16 carreras del campeonato.