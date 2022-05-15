El vigente campeón Nyck de Vries gana la segunda carrera en Berlin

Nyck de Vries de Mercedes-EQ entregó un manejo supremamente controlado para ganar la segunda carrera en el doble título del Berlin E-Prix 2022, mandando a casa a Edoardo Mortara de ROKiT Venturi Racing y su compañero de equipo de Mercedes-EQ, Stoffel Vandoorne.

El campeón reinante De Vries logró la victoria en el circuito del aeropuerto de Tempelhof, el escenario de su triunfo por el título de la temporada 7, con Mortara detrás 2.5 segundos cuando las condiciones ventosas del sábado dieron paso a las altas temperaturas del fin de semana.

Vandoorne hizo que dos autos Silver Arrow 02 operados por Mercedes-EQ subieran al podio y tres trenes motrices Mercedes-EQ entre los tres primeros. El tercer puesto del belga también extendió su racha de trofeos a tres carreras. Lucas di Grassi (ROKiT Venturi Racing) llegó a casa en cuarta posición para ampliar el número de coches con motor Mercedes entre los cuatro primeros, en una salida dominante.

Te puede interesar: La millonaria derrama económica que generó la Formula E en México

Robin Frijns (Envision Racing) acabó quinto tras una larga carrera de idas y venidas entre el holandés, António Félix da Costa (DS TECHEETAH), que acabó sexto, y un grupo de coches por detrás que luchaban por maximizar su botín de puntos cuando la octava temporada llegaba a su etapa intermedia.

Oliver Rowland (Mahindra Racing) hizo un buen progreso desde el décimo lugar al principio hasta un eventual séptimo: el hombre de Yorkshire llegó al quinto lugar en una etapa. André Lotterer, del TAG Heuer Porsche Formula E Team, tomó la bandera a cuadros en octava posición, incapaz de sacar provecho de la práctica y el ritmo de clasificación. Jean-Éric Vergne cruzó la línea en noveno lugar, justo por delante de su compañero aspirante al título Mitch Evans [Jaguar TCS Racing], quien se llevó el punto final en décimo lugar.

Te puede interesar: Edoardo Mortara impone su ley en el e-prix de Berlín

Así va la clasificación de la Formula E

Después de ocho carreras y en el punto medio de la Temporada 8 del ABB FIA Formula E World Championship, Vandoorne encabeza la Clasificación de Pilotos con 111 puntos, con Mortara pasando al segundo lugar con 99 puntos y Vergne ahora tercero, otros cuatro puntos atrás. Mercedes-EQ se sienta en la cima de la clasificación de equipos con 176 puntos, con ROKiT Venturi Racing a continuación con 148 puntos.

La Ronda 9 en el calendario de 16 carreras más grande de la historia es el E-Prix de Yakarta el 4 de junio, la primera vez que el ABB FIA Formula E World Championship llegue a Indonesia.