Fotos: Los mejores momentos del E-Prix de Seúl de la Formula E

Formula E | Stoffel Vandoorne, a bordo de su Mercedes EQ, conquista la temporada 8 de la Formula E y estas son las mejores postales de la última carrera, la ronda 16, llevada a cabo en Seúl.

Formula E | Stoffel Vandoorne, a bordo de su Mercedes EQ, conquista la temporada 8 de la Formula E y estas son las mejores postales de la última carrera, la ronda 16, llevada a cabo en Seúl.

Formula E | Stoffel Vandoorne, a bordo de su Mercedes EQ, conquista la temporada 8 de la Formula E y estas son las mejores postales de la última carrera, la ronda 16, llevada a cabo en Seúl.

Formula E | Stoffel Vandoorne, a bordo de su Mercedes EQ, conquista la temporada 8 de la Formula E y estas son las mejores postales de la última carrera, la ronda 16, llevada a cabo en Seúl.

Formula E | Stoffel Vandoorne, a bordo de su Mercedes EQ, conquista la temporada 8 de la Formula E y estas son las mejores postales de la última carrera, la ronda 16, llevada a cabo en Seúl.

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Formula E | Stoffel Vandoorne, a bordo de su Mercedes EQ, conquista la temporada 8 de la Formula E y estas son las mejores postales de la última carrera, la ronda 16, llevada a cabo en Seúl.

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Formula E | Stoffel Vandoorne, a bordo de su Mercedes EQ, conquista la temporada 8 de la Formula E y estas son las mejores postales de la última carrera, la ronda 16, llevada a cabo en Seúl.

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Stoffel Vandoorne se hizo del segundo puesto en el Hana Bank Seoul E-Prix para sellar el Campeonato Mundial de Pilotos del 2021/22 ABB FIA Formula E y asegurar el Campeonato Mundial de Equipos para Mercedes-EQ.

En un día trascendental para la Formula E, que vio a Edoardo Mortara (ROKiT Venturi Racing) ganar la carrera número 100 del E-Prix en el primer Campeonato Mundial de automovilismo eléctrico del mundo, y a Vandoorne el título de la octava temporada, también marca el final de la era Gen2 en la Formula E -la segunda iteración de coche de carreras eléctrico en la serie- con el coche de carreras Gen3 que debutará la próxima temporada como el coche de carreras eléctrico más rápido, potente y eficiente jamás construido.

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La primera aventura de la Formula E en la capital de Corea del Sur, Seúl, vio a Vandoorne navegar en un cuerpo a cuerpo en la vuelta 1 y mantenerlo limpio durante el resto de la carrera para llevar a Silver Arrow 02 a casa en segundo lugar.

Mitch Evans era el único con posibilidades de desbancar a Vandoorne

Sólo Mitch Evans (Jaguar TCS Racing) tenía alguna posibilidad de alcanzar a Vandoorne en la carrera. Pero el octavo podio de la temporada de Vandoorne -más que el de cualquier otro piloto- fue suficiente para que se llevara su primera corona de pilotos y diera a Mercedes-EQ los títulos de pilotos y equipos de forma consecutiva en la despedida de la marca alemana.

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