Fracasó en Chivas, se quedó sin equipo y ahora recibe una nueva oportunidad en Chile

Diéter Villalpando fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo del Everton de Viña de Mar en Chile, su primera aventura fuera del futbol mexicano. El mediocampista continuará su carrera en Sudamérica luego de quedarse sin equipo, pues Juárez FC ya no le renovó contrato . Lo mismo le sucedió con Chivas, club en el que fracasó.

“El mediocampista mexicano Diéter Villalpando Pérez [34 años] se viste de Oro y Cielo para enfrentar los desafíos de la Temporada 2026. ¡Mucho éxito en el desafío de vestir la camiseta del Primer Campeón de Provincia, Diéter!”, compartió el club chileno en sus redes sociales. Conoce por qué el canterano del Pachuca salió de Chivas .

Villalpando no entró en planes de Juárez y ahora jugará en el Everton de Chile.|@ditervilla

Es así que Villalpando llega como refuerzo a uno de los grandes clubes de Chile que está por arrancar la Temporada 2026 en febrero. El mediocampista puede hacer su debut en Sudamérica el lunes 2 del mismo mes, cuando Everton reciba en casa a Deportes Unión La Calera.

El jugador de 34 años es canterano del Pachuca y ha formado parte de un sinfín de clubes mexicanos, entre ellos Chivas, donde llegó como refuerzo bomba a principios de 2019, cuando el Rebaño hizo una mega inversión para conformar una plantilla vasta y ganadora.

Sin embargo, su rendimiento fue bajo a lo que esperaba la directiva y la afición, pues en 3 torneos marcó 2 goles y dio 4 asistencias en 46 partidos disputados. Diéter salió del conjunto rojiblanco en noviembre de 2020 por temas de indisciplina junto a otros jugadores.

El último club de Villalpando en México fue Juárez FC, donde estuvo por 2 años, hasta que se le venció contrato en enero de este 2026 y el club decidió no renovarle, por lo que buscó una nueva oportunidad de seguir su carrera en Chile.