Chivas cierra las puertas y pone condiciones muy rudas para su último fichaje en el Clausura 2026

Chivas viene de tener el mejor inicio de campeonato en mucho tiempo y todo parece indicar que los refuerzos le han sentado muy bien a la plantilla de Gabriel Milito. El estratega argentino está cerca de romper un importante récord con el conjunto rojiblanco y, en parte, ha sido gracias a sus elecciones a la hora de buscar nuevos jugadores. En este contexto, se dio a conocer la postura del Guadalajara respecto al mercado de fichajes.

Si bien es cierto que el mercado invernal no cierra hasta el lunes 9 de febrero en la Liga BBVA MX , distintos reportes aseguran que Chivas ya se retiró del libro de pases. Según la información que pudo compartir el periodista César Luis Merlo, la única manera de que Guadalajara logre concretar un último fichaje sería si se presenta una oportunidad que verdaderamente valga la pena y sea imposible de desperdiciar.

Chivas solo ficharía a otro jugador si vale verdaderamente la pena|Crédito: @Chivas / X

Chivas se retira del mercado invernal

En una charla dentro del programa Vamos Show, el corresponsal argentino reveló lo que le espera al conjunto tapatío en el mercado de fichajes: “Para mí Chivas, salvo un golpe de último momento, por cómo está jugando y lo bien que está andando, no va a hacer nada”. En este contexto, la afición del Rebaño sabe que será muy difícil que la directiva concrete otro refuerzo, aunque las posibilidades aún siguen abiertas.

El último objetivo de Chivas en el mercado de fichajes

El conjunto dirigido por Milito se reforzó de gran manera para afrontar el Clausura 2026, sumando a Ángel Sepúlveda en su delantera como competencia para Armando González y agregando un crack que le faltaba a la plantilla con el arribo de Brian Gutiérrez, proveniente del Chicago Fire de la MLS y que hoy ya es convocado a la Selección Mexicana.

Sin embargo, el timonel argentino cree que Chivas aún puede reforzar su defensa, y es que en las últimas semanas, la directiva buscó mejorar ese sector con el fichaje de Eduardo Águila. Pero las negociaciones se acabaron cuando Atlético San Luis exigió 6 millones de dólares por su fichaje. En este contexto, esta podría ser la última vía para seguir sumando jugadores a la plantilla rojiblanca.

Mientras tanto, el Guadalajara aún está abierto a dar salida a distintos jugadores del equipo, como es el caso de Alan Pulido y Erick Gutiérrez. Ambos futbolistas no serán tenidos en cuenta por Milito, por lo que Chivas ya sabe que perderá dinero con sus partidas, pero buscará que todo llegue a su fin en buenos términos.