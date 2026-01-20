En Cruz Azul decía que no lo valoraban y hoy en su país es el goleador estrella

La lista de futbolistas que llegaron a la Liga BBVA MX como estrellas, pero estuvieron lejos de cumplir las expectativas es amplia y abarca a varios equipos. Entre los casos más emblemáticos del último tiempo aparece el del griego Giorgios Giakoumakis en Cruz Azul , quien nunca estuvo a la altura de lo esperado y acabó por regresar a su país mediante un préstamo.

La etapa de Giakoumakis en La Noria estuvo marcada por la irregularidad y las lesiones, sumadas a un contexto que nunca lo favoreció a pesar de tratarse de uno de los refuerzos más costosos del club . Sin embargo, y para sorpresa de todos los aficionados celestes, el presente del delantero europeo en su regreso a Grecia es completamente opuesto.

|Instagram @giakoum9_official

El presente en Grecia que contrasta con su paso por Cruz Azul

Tras su salida de Cruz Azul a mediados de 2025, el atacante regresó a Grecia para sumarse al PAOK de Salónica, equipo que apostó por él en condición de préstamo con opción de compra. Desde su llegada, Giakoumakis recuperó confianza y continuidad, dos factores que marcaron su flojo paso por México.

En la actual temporada, el delantero ya suma nueve goles en 20 partidos oficiales, números que lo colocan como uno de los referentes ofensivos del futbol griego y una de las piezas clave en la pelea del PAOK por el título de la Superliga (actualmente se encuentra primero con los mismos puntos que el AEK, club en el que juega Orbelín Pineda).

El contraste con su etapa en Cruz Azul es notorio. Con el conjunto cementero disputó 40 encuentros oficiales, en los que marcó nueve goles y aportó ocho asistencias, registros que no fueron suficientes para justificar la inversión realizada. Además, las lesiones, presentes ya desde sus primeros partidos, fueron una constante.

|Instagram @giakoum9_official

Su polémica salida de Cruz Azul

En su presentación con el PAOK, Giakoumakis dejó unas declaraciones controversiales que no sentaron bien entre los aficionados de Cruz Azul. "Estoy contento de llegar a un equipo con objetivos", señaló el delantero griego de 31 años.

"Quería estar en un lugar familiar, un equipo que me demostrara mi importancia sin que necesitara tiempo de adaptación", expresó el atacante y añadió: "el equipo tiene objetivos grandes y realistas, no solo objetivos para los medios".