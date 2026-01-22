Rayados de Monterrey ya tiene en la mira a este jugador de Chivas: ¿Milito la sufriría?

Rayados tuvo que salir al mercado de fichajes a última hora debido a la situación actual de Germán Berterame. El delantero mexico-argentino está muy cerca de ser nuevo refuerzo del Inter Miami , por lo que Domenec Torrent necesita a un nuevo goleador dentro de su plantilla. Si bien es cierto que existen varias opciones, la directiva de Monterrey le daría prioridad a la contratación de un atacante de las Chivas de Guadalajara.

Distintos reportes mencionan que Rayados ve con buenos ojos contratar a Alan Pulido como su delantero centro para el Clausura 2026, una información que resulta controversial, pues el jugador tiene un pasado en Tigres. Si bien es cierto que su último año en Chivas no fue para nada bueno : solamente jugó seis partidos y no marcó goles; desde La Pandilla esperan que recupere su nivel durante esta temporada.

Alan Pulido es pretendido por Rayados de Monterrey|Crédito: Mexsport

Gabriel Milito no se opondría a su salida

Gabriel Milito, entrenador del Rebaño, no pondría trabas en la salida de Pulido, pues es un jugador que no será tenido en cuenta para el Clausura 2026 ni tampoco para torneos futuros. Incluso, el timonel argentino solicitó el fichaje de Ángel Sepúlveda, atacante con pasado en Cruz Azul, para cubrir su baja y competir con Armando González y Ricardo Marín en la posición de delantero centro.

Una operación sencilla, pero a la vez costosa

Rayados afrontará una negociación sencilla, ya que la directiva de Chivas le está buscando acomodo a Pulido y, según Transfermarkt, sitio especializado en transferencias, su valor de mercado actual es de 800 mil euros. Sin embargo, no todo es color de rosas para Monterrey, pues deberá convencer al jugador con un jugoso salario. Distintos reportes aseguran que el futbolista de 34 años no tiene intenciones de rebajar sus pretensiones salariales.

Resulta que el delantero con pasado en Tigres tiene uno de los salarios más elevados de Chivas, uno de los factores por los que la directiva busca darle una salida. Reportes mencionan que sus ingresos alcanzarían los 1.8 millones de dólares anuales gracias a su contrato con el Guadalajara, dinero que Rayados tendría que ofrecer o, por lo menos, acercarse para convencer a Pulido.

Rayados tiene dos opciones además de Pulido

Si bien es cierto que Pulido es el plan A de Rayados, hay otras dos opciones que la directiva baraja en caso de que las negociaciones con el jugador de Chivas no prosperen. Ambos juegan actualmente en la MLS y son: Rafael Navarro del Colorado Rapids y Petar Musa del FC Dallas.

