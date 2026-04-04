OFICIAL: Dorlan Pabón regresa a jugar a México tras ser uno de los históricos de Rayados de Monterrey

Dorlan Pabón regresará a México una vez más para jugar un partido, tal como lo hizo en su momento con Rayados de Monterrey, club en el que es un histórico, ya que se ubica en la cuarta posición de los futbolistas con más goles en toda su historia, lista que lidera Rogelio Funes Mori, quien podrá despedirse de la Liga BBVA MX al finalizar el Clausura 2026.

El colombiano disputará un partido con las leyendas de su selección, las cuales se medirán ante México este sábado 4 de abril en el Estadio Miguel Alemán de Celaya, Guanajuato. Este duelo forma parte de las actividades que se realizan previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026, a la cual quiere ir Marcel Ruiz, quien tomó una drástica decisión para no perderse la justa.

El colombiano jugará con las leyendas de su país en un duelo ante la Selección Nacional en Celaya.|@dpabon8

Pabón es uno de los seleccionados de Colombia, junto con otros viejos conocidos de la Liga BBVA MX, como lo son Andrés Chitiva, Aldo Leao y Luis Gabriel Rey, por mencionar algunos jugadores que trascendieron en el futbol mexicano, así como los históricos René Higuita y Carlos “Pibe” Valderrama.

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Dorlan Pabón, el histórico de Rayados de Monterrey

El ahora exfutbolista inició su carrera en su país, pero a muy temprana edad llamó la atención de equipos europeos, donde terminó jugando para el Parma de Italia y Real Betis, hasta que en verano de 2013 fue fichado por Rayados de Monterrey.

En el conjunto regio permaneció en 2 etapas, pero la más frutífera fue de 2014 a 2021, tiempo en el que se consagró como un ídolo al dar 80 asistencias y marcar 88 goles, colocándose como el cuarto mejor goleador en toda la historia del club. En cuestión de títulos ganó 5: una Liga BBVA MX, 2 Copas MX y 2 Concachampions.

Los boletos del partido de leyendas de la Selección Mexicana y de Colombia ya están a la venta, en lo que promete ser un duelo entretenido, el cual se disputará en 2 tiempos de 40 minutos.