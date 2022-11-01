¡Fracaso total! Atletico de Madrid se queda fuera de Europa League

Madrid, España. Como diría el extécnico Manuel Lapuete, ¡Fracasototote! del Atlético de Madrid y de su técnico Diego ‘Cholo’ Simeone al ser no solamente eliminado de la Champions League, sino también de no estar en la Europa League quedando fuera de las dos competiciones continentales doce años después de la última ocasión.

Desde antes de la llegada del ‘Cholo’ Simeone a la dirección técnica el equipo colchonero había jugado rondas europeas más allá de la fase de grupos en cada una de las últimas once campañas hasta este ejercicio, cuando tampoco jugará la Liga europea, porque ha terminado en el fondo de la tabla de su grupo en Champions, superado por el Porto, el Brujas y el Bayer Leverkusen, con tan solo 5 puntos de 18 posibles.

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Desde 2010-11 cuando Quique Sánchez Flores era el técnico del Atlético de Madrid, que por cierto era el vigente campeón de la Europa League, fue eliminado en la fase de grupos, esta situación no la había vivido, hasta ahora que ya no tendrá ni siquiera el mal menor de jugar por la segunda competición europea, aunque, tal y como ha sido la evolución del Atlético, ya representaba de por sí un paso atrás, por el equipo que había compuesto para ser protagonista en la Champions League.

En todo este lapso, el Atlético de Madrid fue finalista de la Champions League en dos ocasiones (2013-14 y 2015-16), semifinalista en una (2016-17), cuartofinalista en otras tres (2014-15, 2019-20 y 2021-22), eliminado en octavos en otras dos (2018-19 y 2020-21) y campeón de la Europa League dos veces (2011-12 y 2017-18).

Terminamos en el lugar que nos merecimos: ‘Cholo’ Simeone

Luego de la derrota del equipo rojiblanco ante el Porto por marcador de 2-1, el argentino Simeone habló sobre la situación que vive su escuadra.

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"Terminamos en el lugar que nos merecimos. Aceptar la realidad y, a partir de ahí, viene otra etapa que empieza mañana, que es la Liga, lo que queda de la Copa del Rey, hacerse fuertes, estando todos juntos para salir de este momento de dificultad. Lo vamos a sacar adelante, seguro. Sigo confiando. Tenemos buenos jugadores. Me pone muy contento este inicio de Pablo Barrios, que empieza a mostrar cosas de personalidad. Entró el otro día en un momento difícil en Cádiz y hoy también, no tiene miedo y eso sí que es bueno, más todavía que es de nuestra cantera", enfatizó.

