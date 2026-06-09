¡ABANDONADO! Este es el país que aportará más jugadores a otras Selecciones en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Con figuras como Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, N'Golo Kanté, Michel Olise, entre muchos otros, Francia es favorita para ser la campeona del mundo en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 TM; sin embargo, su producción de futbolistas no se limita exclusivamente a su seleccionado nacional y es también es país que más futbolistas aporta a otras Selecciones.

Te puede interesar: Casi una selección entera: el equipo que aportó 19 jugadores a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Kristal Silva se va de fiesta a Garibaldi 🇲🇽🥃 | La Bola de Kristal | Los Protagonistas

Francia es el país que más jugadores aporta a las Selecciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Francia es un país multicultural que ha abierto sus puertas a la inmigración desde hace varios años y se ha nutrido para conformar equipos poderosos que ya han ganado dos Copas Mundiales.

Sin embargo, no todos tienen lugar en una Selección de 26 jugadores, mientras que otros optan por representar a los países de sus padres como es el caso de 81 futbolistas nacidos en territorio francés que vestirán otra camiseta durante la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM.

La Selección de Argelia es la que más se ha reforzado con jugadores de doble nacionalidad nacidos en Francia con un total de 13 elementos de entre los que destacan Luca Zidane, hijo de Zinedine Zidane y quien tiene el pasaporte a través de sus abuelos paternos.

La Selección de Haití también podría conformar a todo su equipo en campo exclusivamente con jugadores nacidos en Francia ya que tiene a 12 convocados con pasaporte galo en sus filas, entre los que se encuentra su portero Johny Placide.

Sin embargo, Francia también se refuerza con algunos elementos nacidos fuera de sus fronteras y para este Mundial llevará a tres jugadores (Brice Samba del Congo; Michel Olise de Inglaterra; Marcus Thuram de Italia).

Selecciones que llevan a jugadores nacidos en Francia al Mundial 2026

Argelia - 13 Haití - 12 Senegal - 10 RD Congo -10 Costa de Marfil - 9 Túnez - 7 Marruecos - 6 Cabo Verde - 4 Ghana - 3 Qatar - 1 Egipto - 1 España - 1

Te puede interesar: Lionel Messi sella un inesperado acuerdo a pocos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™