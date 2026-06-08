Casi una selección entera: el equipo que aportó 19 jugadores a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La oficialización de las listas de 26 futbolistas por parte de las 48 selecciones clasificadas permitió confeccionar el mapa definitivo de procedencia respecto a sus clubes de cada uno de los protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La gran mayoría de los jugadores que estarán presentes en la justa mundialista, juegan en la Premier League; más precisamente la liga inglesa le aportó 203 jugadores en total.

Top 5: Los clubes que más jugadores aportan a la Copa Mundial de la FIFA 2026™|Manchester City

En ese contexto, el Manchester City se consolidó formalmente como el equipo con la mayor cantidad de elementos cedidos para el torneo mundialista, llegando a un número de 19 jugadores. El conjunto ciudadano podría básicamente conformar un seleccionado si sumara 7 jugadores más, ya que las listas de los seleccionados en esta ocasión se extendieron hasta 26 convocados.

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Los otros equipos que más jugadores aportaron a la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Sabiendo que el Manchester City encabeza la lista, acompañan en el top cinco al equipo inglés: Bayern Múnich con 17 elementos, Arsenal con 16, París Saint-Germain con 15 jugadores y por último el Barcelona con 14. Está claro que son los principales equipos de las ligas más importantes del continente europeo que más le aportan a la justa mundialista; sin embargo, resulta llamativa la ausencia de algunos grandes en esta lista como lo son el Real Madrid o el Manchester United, entre otros.

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