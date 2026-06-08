Casi una selección entera: el equipo que aportó 19 jugadores a la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Con la Copa Mundial de la FIFA 2026™ a punto de comenzar, uno de los equipos destaca por la cantidad de jugadores que aporta al certamen
La oficialización de las listas de 26 futbolistas por parte de las 48 selecciones clasificadas permitió confeccionar el mapa definitivo de procedencia respecto a sus clubes de cada uno de los protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. La gran mayoría de los jugadores que estarán presentes en la justa mundialista, juegan en la Premier League; más precisamente la liga inglesa le aportó 203 jugadores en total.
En ese contexto, el Manchester City se consolidó formalmente como el equipo con la mayor cantidad de elementos cedidos para el torneo mundialista, llegando a un número de 19 jugadores. El conjunto ciudadano podría básicamente conformar un seleccionado si sumara 7 jugadores más, ya que las listas de los seleccionados en esta ocasión se extendieron hasta 26 convocados.
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Los otros equipos que más jugadores aportaron a la Copa Mundial de la FIFA 2026™
Sabiendo que el Manchester City encabeza la lista, acompañan en el top cinco al equipo inglés: Bayern Múnich con 17 elementos, Arsenal con 16, París Saint-Germain con 15 jugadores y por último el Barcelona con 14. Está claro que son los principales equipos de las ligas más importantes del continente europeo que más le aportan a la justa mundialista; sin embargo, resulta llamativa la ausencia de algunos grandes en esta lista como lo son el Real Madrid o el Manchester United, entre otros.
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