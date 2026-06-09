Lionel Messi sella un inesperado acuerdo a pocos días de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

A lo largo de su carrera, Lionel Messi se caracterizó por ser impredecible. Esa virtud se percibe dentro de la cancha, aunque también se visualiza en la administración de su patrimonio. En un movimiento inesperado a pocos días del inicio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, La Pulga selló un acuerdo con una de las marcas más emblemáticas de Argentina en la industria de los alfajores. A raíz de este vínculo, lanzan un nuevo producto que ya genera furor entre los fanáticos del futbol y los amantes de los clásicos productos dulces.

Una tradicional compañía oriunda de Mar del Plata generó una alianza estratégica con la marca LEO, creada por el capitán de la Albiceleste. Bajo un sello conjunto, ambas entidades buscan fusionar su identidad en un producto pensado para los paladares exigentes, junto en la previa de la competencia que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

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Así es la edición especial del alfajor "Leo Messi"

La primera entrega de esta colaboración está compuesta por mini alfajores de chocolate semiamargo rellenos con dulce de leche, una combinación que remite a la receta más tradicional de esta firma clásica. El producto llegará al mercado en una presentación exclusiva diseñada especialmente para la ocasión. El empaque se distingue por su elegante color dorado y por incorporar tanto la iconografía de la marca golosinera como la identidad visual distintiva de LEO, vinculada al astro rosarino.

Hay personas que representan mucho más que el lugar donde nacieron. Representan una forma de sentir, de soñar, de no rendirse. Leo Messi es una de ellas. Hoy se une a otro clásico argentino. Bienvenido Leo Messi🇦🇷 pic.twitter.com/hhHBAHiLQq — Havanna Argentina (@Havanna_arg) June 8, 2026

La propuesta apunta a unir dos símbolos profundamente asociados con la cultura argentina: por un lado, uno de los productos de repostería más reconocidos del país sudamericano y, por otro, el deportista que llevó a la Selección a la cima del mundo en Qatar 2022.

¿Dónde conseguir la edición limitada?

Para quienes deseen adquirir esta edición especial, la compañía confirmó que estarán disponibles próximamente en todos los locales de la marca distribuidos en el territorio argentino. Además, al tratarse de una alianza de alcance internacional, proyecta que el lanzamiento tenga una importante repercusión en el exterior.

Si bien aún no se hizo oficial, pretenden lanzar la venta en países de Sudamérica, tener presencia en Estados Unidos e instalarlos en Europa, entre otros destinos geográficos.

TV Azteca transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS

La mejor televisora del país transmitirá 32 partidos EN VIVO y GRATIS de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, incluyendo el debut de México ante Sudáfrica, los tres juegos del combinado nacional en Fase de Grupos, duelos de alto impacto como Brasil vs Marruecos, Argentina vs Argelia, Uruguay vs España y Colombia vs Portugal, además de partidos de dieciseisavos, octavos, cuartos, las dos semifinales y la gran final del torneo.

