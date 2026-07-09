Francia vs Marruecos: a quién se enfrentará en las semifinales el ganador de este partido del Mundial 2026

Con estadio confirmado, Francia y Marruecos se enfrentarán este jueves 9 de julio por los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Ambas selecciones buscarán un lugar entre los cuatro mejores del torneo en un duelo que también ya tiene definido el camino hacia las semifinales.

El ganador entre Francia y Marruecos (con simulaciones y apuestas) tendrá que medirse al vencedor del partido entre España y Bélgica. Ese encuentro de semifinales ya fue confirmado por la FIFA y se disputará pocos días después de concluir esta serie.

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Francia vs Marruecos: horario, sede y próximo rival en semifinales

El partido entre Francia y Marruecos se jugará el jueves 9 de julio en el Estadio Boston. En la otra parte del cuadro aparece el duelo entre España y Bélgica, que se disputará el viernes 10 de julio. El encuentro de semifinales quedó programado para el martes 14 de julio a las 13:00 horas en el Estadio Dallas.

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¿Cómo llega Francia a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Francia llega como uno de los equipos más sólidos del Mundial. Terminó como líder del Grupo I con paso perfecto y luego eliminó a Suecia y Paraguay en la fase de eliminación directa. Además, cuenta con Kylian Mbappé, quien suma siete goles y lidera la tabla de goleo del torneo. Sus resultados fueron:

Francia 3-1 Senegal — Jornada 1

Francia 3-0 Irak — Jornada 2

Noruega 1-4 Francia — Jornada 3

Francia 3-0 Suecia — 16avos de Final

Paraguay 0-1 Francia — Octavos de Final

Crédito: Mexsport

¿Cómo llega Marruecos a los cuartos de final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™?

Marruecos también atraviesa un gran momento. La selección africana terminó segunda del Grupo C, solo por detrás de Brasil. Después eliminó a Países Bajos en penales y venció con autoridad a Canadá para instalarse entre los ocho mejores. Gran parte de ese rendimiento pasa por el liderazgo de Achraf Hakimi. Sus resultados fueron:

Brasil 1-1 Marruecos — Jornada 1

Escocia 0-1 Marruecos — Jornada 2

Marruecos 4-2 Haití — Jornada 3

Países Bajos 1 (2) - 1 (3) Marruecos — 16avos de Final

Canadá 0-3 Marruecos — Octavos de Final

Azzedine Ounahi, jugador de Marruecos|Crédito: @EnMaroc / X

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