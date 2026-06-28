Francia vs Suecia: El camino de la Selección Francesa para llegar a la Final del Mundial 2026

La Selección de Francia pinta para ser una de las grandes candidatas para llevarse la corona de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El cuadro dirigido por Didier Dechamps hiló tres triunfos en la fase de grupos con goleadas sobre Senegal, Irak y Noruega dejando sensaciones muy buenas de cara a su choque contra Suecia en la ronda de 16avos de final en esta justa veraniega.

Te puede interesar: México vs Ecuador: cuánto dinero gana el seleccionado que pase a octavos de final

Por si fuera poco tener a Kylian Mbappé en sus filas, hay que sumarle a Michel Olise, Ousmane Dembelé, Desiré Doué y un sinfin de estrellas que sin duda le meten miedo a cualquier rival. Si cumplen el pronóstico de vencer a Suecia, tentativamente enfrentarían a una Alemania en octavos de final (vs Paraguay), Países Bajos en cuartos de final, España en semifinales y Brasil en la gran final.

Te puede interesar: OFICIAL: Cristiano Ronaldo y Messi solo se enfrentarían en LA FINAL del Mundial 2026

Potencia europea

Francia desde ya es posiblemente top 3 candidatas al título tras lo visto en la fase de grupos de este Mundial 2026. España dejó dudas con Cabo Verde en la primera fecha, Portugal no pudo con República Democrática del Congo y Colombia, Inglaterra igualó sin anotaciones con Ghana y Brasil no pudo pasar del empate ante Marruecos.

Además del cuadro galo, la Selección Mexicana de Futbol y la Albicleste fueron los únicos combinados que ganaron todos sus compromisos en la fase de grupos.