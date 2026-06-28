México vs Ecuador: cuánto dinero gana el seleccionado que pase a octavos de final

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ ha marcado un hito no solo en lo deportivo, sino también en lo económico. Con un incremento de 100 millones de dólares aprobado por el Consejo de la FIFA, la bolsa total de premios alcanza la cifra histórica de 871 millones de dólares, lo que representa un aumento del 15% en los recursos distribuidos. Y, en la previa del juego México vs Ecuador, por 16avos de final, te contamos cuánto le quedará al seleccionado dirigido por Javier Aguirre en caso de avanzar de ronda.

A medida que el torneo entra en su fase definitoria y los equipos se preparan para disputar los 16avos de final, el incentivo económico crece significativamente para aquellas selecciones que logren avanzar de ronda.

TAMBIÉN TE PUEDE INTERESAR:



Premios en juego: El salto a Octavos de Final

Para las selecciones que logren superar los 16avos de final y asegurarse un lugar entre los 16 mejores del mundo, el beneficio financiero es sustancial. Según la escala oficial detallada por la FIFA para esta edición, el reparto se estructura de la siguiente manera:



Clasificación a dieciseisavos de final: Los equipos que disputan esta instancia garantizan 11 millones de dólares .

Los equipos que disputan esta instancia garantizan . Clasificación a octavos de final: Aquellas selecciones que logren superar los 16avos de final y avancen a la siguiente etapa percibirán 15 millones de dólares.

Este esquema de premios busca no solo premiar el desempeño deportivo, sino también permitir que las federaciones reinviertan en infraestructura y formación, fortaleciendo el desarrollo del fútbol a nivel global.

|Crédito: Mexsport

Escala de premios para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La FIFA también detalló cómo se repartirán los premios a medida que avanza el torneo:



Participación: 2,5 millones de dólares.

Fase de grupos: 10 millones.

Dieciseisavos de final: 11 millones.

Octavos de final: 15 millones.

Cuartos de final: 19 millones.

Cuarto puesto: 27 millones.

Tercer puesto: 29 millones.

Subcampeón: 33 millones.

Campeón: 50 millones.



México vs Ecuador en la mejor televisora: TV Azteca Deportes

México y Ecuador se enfrentarán el próximo martes 30 de junio en el Estadio Ciudad de México por los 16avos de final. ¿Dónde verlo? En la mejor televisora del país por Azteca 7, transmisión que iniciará a las 18:30 horas, tiempo centro de México. El gran Christian Martinoli liderará la cobertura junto a los comentaristas Luis García y Jorge Campos.

