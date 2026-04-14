Frankie Muniz, actor de Malcolm, sufre un impresionante accidente en NASCAR que preocupa a sus fans

Frankie Muniz, piloto de carreras y actor que protagonizó la serie de sitcom 'Malcolm in the Middle' sufrió un fuerte accidente en la Craftsman Truck Serie disputada en el Bristol Motor Speedway, luego de que su camineta se impactara contra el vehículo de Tyler Reif.

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Frankie Muniz sufre impactante accidente en NASCAR

El auto número 33 de Frankie Muniz, que luce el promocional de su nueva serie 'Malcoim el de en medio: La vida sigue siendo injusta', fue alcanzado por el vehículo de Reif, lo que provocó que se estrellara contra el muro de contención, sacándolo de la pista.

Un tercer auto, conducido por Timmuy Hill, también se vio involucrado en el siniestro y no pudo esquivar el impacto, lo que obligó a detener la competencia por unos minutos.

“Creo que Reif tal vez se impacientó, no sé. Me estaba gritando ahí adentro, diciendo que yo era un rezagado, como si no debiera estar compitiendo. Estoy en la posición de ‘lucky dog’, estoy peleando. Pertenezco a esa pista tanto como él, tanto como los líderes”, dijo Muniz después de la carrera.

Big trouble for Frankie Muniz, Tyler Reif and Timmy Hill at Bristol. https://t.co/P4rSgj6WVj pic.twitter.com/kzBM6DPzkd — FOX: NASCAR (@NASCARONFOX) April 11, 2026

Ni Muniz ni los otros dos competidores sufrieron heridas de consideración, pero no pudieron terminar la carrera debido a los daños sufridos en los vehículos.

"La verdad es que pensé que estábamos rindiendo bastante bien, me sentía bastante rápido. Estábamos en la posición de ‘lucky dog’, así que solo intentaba hacer buenos tiempos por vuelta. Creo que quedaban como 10 vueltas para terminar la etapa”, agregó.

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