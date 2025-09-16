Fred McNeil, el jugador que vivió episodios de ira y depresión tras su paso por la NFL

La temporada 2025 - 2026 de la NFL comenzó a tambor batiente a través de resultados poco esperados, aunque también con algunas circunstancias relacionadas al deporte como golpes directos entre los jugadores. Esto, sin embargo, ha dejado consecuencias entre algunos deportistas, y uno de los más conocidos es Fred McNeil.

El debate en torno a los golpes sufridos en el máximo circuito del futbol americano ha tenido niveles de popularidad importantes en los últimos años debido a las enfermedades relacionadas con este hecho. Fred McNeil es el ejemplo de ello al sufrir Encefalopatía Traumática Crónica.

¿Qué es la Encefalopatía Traumática Crónica, enfermedad que sufrió Fred McNeil?

Fue en el 2009, dentro de sus últimos años como profesional, que a Fred McNeil le detectaron demencia y Encefalopatía Traumática Crónica, también conocida como ETC. Posteriormente, en marzo del 2014, le detectaron Esclerosis Lateral Amiotrófica, por lo que perdió la vida un año después, el 3 de noviembre del 2015, a los 63 años.

Ahora bien, ¿qué es la ETC? Según informa el portal Mayo Clinic, se trata de un trastorno cerebral progresivo que deriva de las lesiones en la cabeza, así como conmociones cerebrales y traumatismos craneoencefálicos. Dicha condición, cabe mencionar, provoca la muerte de las células en el cerebro, lo cual provoca una degeneración directa que empeora paulatinamente con el tiempo.

¿Cuántos casos confirmados de ETC hay en la NFL?

De manera extraoficial, se habla de alrededor de 345 jugadores relacionados con la NFL a los que se les diagnosticó, en algún momento de su vida, la Encefalopatía Traumática Crónica. Tal situación ha encendido las alarmas en esta empresa, lo anterior en salvaguardar la integridad de sus deportistas.

¿Cómo fue el paso de Fred McNeil en la NFL?

Nacido el 6 de mayo de 1952, Fred McNeil tuvo un auge importante en la NFL gracias a su participación como apoyador en los Vikingos de Minnesota, escuadra en la que jugó durante 12 temporadas. No obstante, su mayor recuerdo es haber sido el primer jugador al que se le diagnosticó formalmente la ETC.

De igual forma, vale decir que McNeil tuvo la oportunidad de participar en dos Super Bowls con los Vikingos, mismos que fueron el IX y el XI. En estos, Fred perdió ante los Acereros por 16-6 en el primero, mientras que en el segundo volvió a caer frente a Oakland por 32-14.

