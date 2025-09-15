Armand Duplantis rompe el récord mundial en salto con garrocha; así lo logró (VIDEO)

El Mundial de Atletismo ha traído el que es considerado, a partir de ahora, uno de los mejores deportistas en la historia. Su nombre es Armand Duplantis y, hace tan solo unas horas, rompió el récord mundial en salto con garrocha, en un video que ya circula en las redes sociales.

Primer Mundial de Robots Humanoides en China

Y es que, con tan solo 25 años de edad, el sueco Armand Duplantis ya entra en la charla como uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, pues en el Mundial de Atletismo de Tokio 2025 volvió a demostrar que es el mejor dentro del salto con garrocha, una de las disciplinas más importantes del atletismo.

VIDEO: Así rompió el récord del salto con garrocha Armand Duplantis

Armand, “Mondo” Duplantis entrará una vez más en la historia del deporte luego de romper el récord mundial de salto con garrocha dentro del Mundial de Atletismo Tokio 2025. El sueco alcanzó una estupenda altura de 6,30 metros, lo cual ayudó a que conquistara su tercer título en esta rama.

Te puede interesar: Él es Oblique Seville, el nuevo Usain Bolt nacido en Jamaica

Te puede interesar: ¿Quién es la mexicana que logró un bronce para Uruguay en Atletismo?

Simplemente increíble!



Uno de los mejores atletas, no solo de la actualidad, de la HISTORIA.



Armand Duplantis🇸🇪 se corona triple campeón del mundo y rompe su récord mundial con 6:30m.



Ha roto su propio récord 14 veces!!!



pic.twitter.com/aBhXfGaoXN — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 15, 2025

Cabe mencionar que Duplantis creció en Luisiana, pero decidió representar a Suecia. Ante ello, vale decir que, con el campeonato de hace unas horas, sumó su 49° victoria en competencia de manera consecutiva, lo cual lo coloca como uno de los mejores en la historia del deporte.

¿Cuántas veces ha roto el récord mundial Armand Duplantis?

Una de las razones por las cuales es considerado una auténtica leyenda del atletismo radica en que, en los últimos cinco años, ha roto su propio récord mundial en 14 ocasiones distintas. Además, cabe decir que ya había asegurado su medalla en este Mundial de Atletismo, aunque se tomó unos minutos más para buscar un nuevo récord que, finalmente, conquistó.

Este récord lo obtuvo en su tercer intento luego de que la barra rebotara sin caer. De igual forma, su medalla en el Mundial de Atletismo lo hizo obtener una recompensa que asciende a los 70 mil dólares, así como un bono de 100 mil más por el récord que impuso, obteniendo así un total de 170 mil dólares por su participación.

Esta imagen de Armand Duplantis 🇸🇪 al establecer un nuevo récord mundial en salto con garrocha (6.30 metros) quedará en los libros de historia del deporte. Simplemente increíble. pic.twitter.com/Wl4b9NYPI8 — VSports Team (@VSportsTM) September 15, 2025

¿Cuáles son los campeonatos obtenidos por Armand Duplantis hasta ahora?

Además de ser seis veces campeón mundial y cuatro veces campeón europeo, Armand Duplantis presume 42 títulos de Diamonds League y, finalmente, 128 triunfos en su carrera. Por último, es preciso mencionar que Duplantis no ha perdido ninguna competencia desde julio del 2023, lo cual habla de la constancia con la que cuenta.