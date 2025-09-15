Mundial de Atletismo 2025: Así fue como el ganador del maratón se definió en una “foto finish”

El Mundial de Atletismo 2025 comenzó el pasado 13 de septiembre y, en apenas dos días, ha traído uno de los mejores momentos deportivos no solo de dicho evento, sino a nivel internacional. Y es que, durante la gran final del maratón, el ganador se tuvo que definir a través de una “foto finish”.

Para poner un poco de contexto, fue este lunes cuando el nacido en Tanzania, Alphonse Simbu, y el eritreo nacionalizado alemán, Amanal Petros, se vieron cara a cara en la gran final del maratón del Mundial de Atletismo, misma que generó mucho eco en las redes sociales debido a lo parejos que ambos iban, al grado de que el ganador se definió a través de la “foto finish”.

¿Qué es la “foto finish” y por qué se utilizó en el maratón del Mundial de Atletismo?

Después de más de dos horas de ardua carrera, tanto Alphonse Simbu como Amanal Petros llegaron al tramo final del maratón prácticamente empatados, por lo que los organizadores del Mundial de Atletismo recurrieron a la “foto finish” para conocer al ganador de esta competición.

Fue así como, luego de una intensa batalla entre ambos, y después de que el cronómetro de los dos marcara 2 horas con 9 minutos y 48 segundos, la foto tomada en el momento exacto de la llegada colocó como ganador a Alphonse Simbu, quien no pudo sostenter la alegría ante este hecho.

¿Por cuánto tiempo le ganó Alphonse Simbu a Amanal Petros?

La tecnología aplicada en la “foto finish” fue suficiente para dictaminar que Simbu había vencido a su rival con una diferencia de 0,03 segundos. Esta situación coincide con lo que se ha visto recientemente en el Mundial de Atletismo, pues en las carrera de 100 metros tanto masculinas como femeninas de este domingo las diferencias fueron de 0,15 y 0,05 segundos.

Es así como el Mundial de Atletismo sorprende una vez más con hazañas o momentos históricos, pues además del antes mencionado se debe destacar lo hecho por Armand Duplantis, quien volvió a romper su propio récord en el salto con garrocha.