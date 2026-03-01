Fue balón de bronce en Mundial, ganó una medalla de oro con México y hoy luce así

Durante sus primeros años de carrera, Jorge 'Chatón Enríquez lucía como una de las grandes promesas del futbol mexicano tras irrumpir en el Mundial Sub 20 de Colombia 2011 con la Selección Mexicana y ser nombrado Balón de Bronce gracias a sus buenas actuaciones, además de ser pieza clave en el equipo olímpico que conquistó la medalla de oro en los Juegos de Londres 2012; sin embargo, su actualidad es totalmente opuesta a la gran trayectoria que se esperaba de él.

Te puede interesar: Pese a su crisis en Monterrey, estos 2 clubes europeos se pelean por Sergio Canales

Toluca vs Chivas 2-0 | Resumen y Goles | Jornada 8 Clausura 2026 | Liga MX | TV Azteca Deportes

Así luce hoy Chatón Enríquez

A pesar de que mucho se hablaba sobre el interés de equipos de Europa por los servicios de Chatón Enríquez, especialmente en los primeros años de su carrera, la realidad fue que después de dejar a Chivas en 2015 su carrera se fue a pique y tras su retiro de las canchas enfrentó diversos problemas personales que lo llevaron a las adicciones.

El propio exfutbolista contó en una entrevista que estuvo sumido en la depresión y las adicciones y que tuvo tres intentos de suicidio, pero gracias a la terapia psicológica y a recurrir a ayuda profesional ha logrado superar esa etapa oscura de su vida.

"Ha sido muy doloroso el proceso, lo he dicho y platicado en mi podcast, hay amigos que lo saben, entré en depresiones que me llevaron casi a la muerte, sin ganas de vivir, con tres intentos de suicidio, me metí en alcoholismo, en drogas, en situaciones muy complicadas donde creí que no la iba a librar, tengo tres procesos de rehabilitación", contó Enríquez en el podcast de Yosgart Gutiérrez.

"El día de hoy ya tengo más de un año limpio, sin consumir drogas ni alcohol, me siento feliz, es uno de los logros más importantes que he tenido en mi vida, no comparo ningún logro deportivo o laboral con esto que estoy viviendo el día de hoy, porque he recuperado lo más bonito que tengo, mi salud, mi vida emocional, mi familia, mis hijos y vivo mejor que nunca", agregó.

Además de Chivas y la Selección Mexicana, Chatón Enríquez también tuvo paso por León, Santos Laguna, Puebla, Omonia Nicosia, Salamanca de España y Venados de Mérida.

Te puede interesar: ÚLTIMA HORA: Toluca perderá a uno de sus mejores jugadores para enfrentar a Pumas en el Clausura 2026

