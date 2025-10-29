Fue campeón en Club América, hoy su precio está por los suelos y suma su cuarto despido en 2 años

Históricamente, el Club América ha fichado a jugadores extranjeros de renombre que luego terminaron siendo figuras indiscutidas del equipo azulcrema. En la actualidad existen ejemplos como el de Álvaro Fidalgo, pero no todos lograron triunfar tras dejar el Nido de Coapa. Ese fue el caso de Darío Benedetto, delantero argentino que será despedido de su cuarto equipo en solo dos años.

El atacante de 35 años rescindió su contrato con Newell’s Old Boys tras disputar apenas 9 partidos. Este no es un episodio nuevo en la carrera de Benedetto, pues Boca Juniors rescindió su acuerdo con él en 2024, mientras que Querétaro lo dejó ir libre a Olimpia de Paraguay, que también decidió terminar con su vínculo antes de tiempo. Un caso similar vive José Guillén, canterano del América .

@Newells / X Darío Benedetto no jugará más en Newell’s

Las recientes salidas de Darío Benedetto tras brillar en Club América

Boca Juniors

Benedetto ya no era tenido en cuenta por Diego Martínez, entrenador de Boca durante aquel 2024, por lo que decidió rescindir su contrato con la institución de Buenos Aires. Entre el transcurso de los años 2023 y 2024, el argentino apenas logró convertir 7 goles, estando lejos del nivel que demostró en el América.

Querétaro

Benedetto tuvo una nueva experiencia en el futbol mexicano al fichar por Querétaro en septiembre de 2024. Sin embargo, jugó apenas 8 partidos del Apertura de ese mismo año y no logró convertir gol ni asistir a sus compañeros. El club decidió buscarle nuevo equipo en enero de 2025.

TE PUEDE INTERESAR:



Olimpia

A principios de 2025, Benedetto llegó con esperanzas de dejar su huella en el futbol de Paraguay, pero nuevamente pasó sin pena ni gloria. Jugó 12 partidos en Olimpia y, si bien consiguió dos asistencias, tampoco pudo convertir. El club paraguayo rescindió su contrato en julio.

Newell’s

‘Pipa’ regresó a Argentina en busca de revancha, pero esta vez lejos de Boca. No obstante, su paso fue marcado por las lesiones y su bajo rendimiento dentro del terreno de juego. Estuvo presente en 9 juegos y tampoco logró marcar, por lo que el club rosarino decidió terminar con su vínculo.

El Club Atlético Newell’s Old Boys comunica que, de común acuerdo entre las partes, se dio por finalizado el vínculo contractual con el futbolista Darío Benedetto.



Le deseamos éxitos en su nueva etapa. pic.twitter.com/ApOLJGRW4z — Newell’s Old Boys (@Newells) October 28, 2025

Benedetto: el goleador que supo brillar en América

Darío jugó poco más de un año en el Club América, pero ese tiempo le bastó para ganarse el corazón de sus aficionados. Fue campeón de la Liga de Campeones de la CONCACAF en dos ocasiones y dejó un saldo de 61 partidos jugados, anotando 26 goles y repartiendo 11 asistencias.

En la actualidad, su valor de mercado es de apenas 200 mil euros y no marca desde febrero de 2024, cuando aún era jugador de Boca.