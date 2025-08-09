No es Nicolás Larcamón: el culpable del mal presente de Cruz Azul, según figura del equipo

Cruz Azul aún no levanta cabeza en este inicio de temporada tras caer eliminado de manera temprana en la Leagues Cup 2025, donde los aficionados señalaron a los culpables del empate ante Colorado Rapids en la última jornada . Con Nicolás Larcamón a la cabeza, La Máquina aún no ha consolidado una idea concreta de juego y ahora Ignacio Rivero, jugador del plantel profesional, reveló quiénes son los culpables de este pésimo momento en La Noria.

Tras quedar eliminado de la Leagues Cup 2025, el capitán pasó por zona mixta y no dudó a la hora de señalar a los culpables del mal rendimiento de Cruz Azul: “Los únicos culpables, por decirlo así, somos los que jugamos dentro de la cancha, somos nosotros como jugadores”, fue lo que expresó Nacho Rivero con mucha firmeza. Mientras tanto, Cruz Azul podría complicarse ante Atlético San Luis con ciertas ausencias .

@i.rivero15 Ignacio Rivero culpó a los jugadores de Cruz Azul por este mal momento

Además, el capitán aseguró que los jugadores tienen que hacer autocrítica al cien por cien, siendo ellos mismos quienes se pusieron en esta situación desfavorable. Por otro lado, River se refirió a cómo se encuentra el vestidor ante los resultados negativos y afirmó que están intentando pasar de página, ya que tienen mucho por mejorar. En este contexto y de manera indirecta, el capitán respaldó a su entrenador, Larcamón.

TE PUEDE INTERESAR:



Si bien es cierto que Cruz Azul es el reciente campeón de la Liga de Campeones de la Concacaf, Nacho Rivero se lamentó y afirmó que el equipo no estuvo a la altura de las circunstancias: “No fuimos nosotros, no fuimos dignos de representar al equipo”. De esta manera, el uruguayo demostró su valía como capitán de La Máquina, dejando en claro que buscarán mejorar de cara al Apertura 2025.

¿Cómo se encuentra Cruz Azul en la tabla del Apertura 2025?

Cruz Azul aún no ha perdido en las primeras tres jornadas del Apertura 2025, pero tampoco ha mostrado destellos de superioridad. Se encuentra en el quinto lugar de la tabla, con 5 unidades. Empató en su debut ante Mazatlán (0-0) en condición de local y sumó un nuevo empate (3-3) en su visita a Atlas. Unas semanas atrás, se encontró con su primer triunfo tras derrotar por goleada 4-1 al Club León.

¿Cuándo juega Cruz Azul por la cuarta jornada del Apertura 2025?

Cruz Azul volverá al ruedo en la Liga BBVA MX este próximo lunes 11 de agosto. Los dirigidos por Larcamón deberán visitar a Atlético San Luis por la cuarta jornada del Apertura 2025, partido que se jugará a las 21:05 horas (Ciudad de México).