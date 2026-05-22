Con Harry Kane y Bellingham a la cabeza, Inglaterra presenta su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

De la mano de The Beatles con la canción Come together, Inglaterra presentó este viernes su convocatoria para la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, destacando la esperada aparición de Harry Kane y Jude Bellingham, pero también destacando algunas ausencias que son nombres importantes y reconocidos como Trent Alexander-Arnold.

Inglaterra, dirigido por Thomas Tuchel fue el encargado de diseñar este listado de 26 futbolistas que buscan romper con una sequía de campeonatos. En todas sus líneas se aprecian jugadores de primer nivel, la gran mayoría jugando en la Premier League y de momento destacando como uno de los equipos más competitivos de los que han anunciado sus listados definitivos.

Las ausencias en los convocados de Inglaterra para el Mundial del 2026

Cuatro nombres son los que están en la conversación por su ausencia en el Mundial: Phil Foden, Cole Palmer, Harry Maguire y Trent Alexander-Arnold, quienes no alcanzaron a llenarle el ojo por diversas situaciones a Tuchel.

Estos cuatro jugadores que no irán al Mundial y que pertenecen al City, Chelsea, Manchester United y Real Madrid, respectivamente, tendrán que seguir el Mundial desde casa

Maguire no logró contener el silencio, y en redes sociales al no enterarse horas antes de ausencia, se mostró muy sorprendido por no estar en la convocatoria Final para el Mundial. Acotó que él hubiera jugado un papel importante, pero ahora "está destripado por la decisión".

Además extendió su deseo a los jugadores a que sea un gran Mundial, pero previamente lanzó el reclamo.

La lista de 26 jugadores de Inglaterra para el Mundial del 2026

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace) y James Trafford (Manchester City).

Defensas: Reece James (Chelsea), Tino Livramento (Newcastle), Marc Guéhi (Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), John Stones (Manchester City), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Nico O’Reilly (Manchester City), Dan Burn (Newcastle) y Djed Spence (Tottenham).

Mediocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Morgan Rogers (Aston Villa) y Kobbie Mainoo (Manchester United).

Delanteros: Harry Kane (Bayern Munich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka (Arsenal), Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle) y Eberechi Eze (Arsenal).