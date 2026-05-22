HORA EXACTA para ver México vs Ghana, partido de preparación en Puebla rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección de México se enfrenta este viernes 22 de mayo a su similar de Ghana en compromiso amistoso en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla como parte de su preparación previo a su debut el próximo 11 de junio en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, en un partido que podrás ver a través de la señal de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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HORA EXACTA del partido México vs Ghana

La Selección Mexicana enfrenta a Ghana como parte de su preparación previo al arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y para ello se han desplazado hasta la ciudad de Puebla para el compromiso amistoso que se jugará en la cancha del Estadio Cuauhtémoc.

El encuentro amistoso comenzará en punto de las 20:00 horas, tiempo del centro de la Ciudad de México, mientras que la transmisión del partido arrancará desde las 19:50 horas.

Pero desde una hora antes del silbatazo inicial comenzará el previo del partido con los mejores analistas que podrás ver a través de la señal de las plataformas digitales de Azteca Deportes totalmente en vivo como lo son Facebook, Instagram, TikTok y YouTube, además de la app que puedes descargar de manera gratuita.

La Selección Mexicana dirigida por Javier Aguirre se medirá a Ghana con un plantel compuesto principalmente por elementos que militan en la Liga BBVA MX ya que los jugadores europeos aun no se han integrado a la concentración, salvo Memo Ochoa que podría ver minutos este viernes.

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