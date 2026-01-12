Fue la estrella de la Jornada 1 del Clausura 2026 y podría jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026

La Copa Mundial de la FIFA 2026 está cada vez más cerca (con fixture confirmado) y los entrenadores de los equipos ya piensan las posibles listas de convocados para la justa internacional más importante de este deporte. En ese contexto, la gran figura de la Jornada 1 del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX tendría cada vez más posibilidades de ser citado.

Resulta que Tigres de la UANL se impuso 2-1 a Atlético San Luis en el Estadio Alfonso Lastras y Marcelo Flores marcó los dos goles del triunfo . En ese contexto, todos los caminos apuntan a que el extremo de 22 años pueda entrar en carpeta de la selección de Canadá para el Mundial 2026. De hecho, hasta el entrenador Guido Pizarro quiere ayudarlo a lograrlo.

Dos goles de Marcelo Flores le dieron la victoria a Tigres|Fernando Monreal/Fernando Monreal

Guido Pizarro quiere ayudar a Marcelo Flores a jugar la Copa Mundial de la FIFA 2026

“Marcelo Flores hizo un gran partido. Tiene mucha decisión. Creo que en este semestre va a dar un paso importante dentro del equipo y ojalá que lo podamos ayudar para que lo integren en la lista de Canadá, porque está trabajando para eso”, comenzó diciendo el DT argentino de Tigres de la UANL.

TE PUEDE INTERESAR:



Además, en la conferencia de prensa tras el triunfo de Tigres sobre el Atlético de San Luis, Pizarro también agregó: “Se ve (cómo trabaja) en el día a día, se ve en cómo ha jugado, ojalá lo podamos seguir aprovechando”.

Tigres quiere ganar el Clausura 2026|Tigres de la UANL

El partido de Marcelo Flores en Tigres vs. San Luis en el debut del Clausura 2026

Marcelo Flores convirtió el doblete en la victoria frente al conjunto potosino. El jugador seleccionado canadiense abrió el marcador con un disparo potente desde el área. Más tarde, recibió el balón de taquito de André-Pierre Gignac y realizó un tiro cruzado de pierna izquierda para marcar el 2-1 definitivo.

Cabe destacar que la selección de Canadá, con Jesse Marsch como DT, incluyó a Marcelo Flores en la convocatoria para el duelo contra Guatemala del próximo 17 de enero. Ya había sido citado en noviembre para los encuentros ante Ecuador y Venezuela.

Los números de Marcelo Flores en Tigres de la UANL

De acuerdo a las estadísticas de BeSoccer, el extremo izquierdo de 22 años disputó 73 partidos en el equipo felino, de los cuales 30 fueron como titular. Además, Marcelo Flores marcó 13 goles y aportó 3 asistencias en los Tigres de la UANL. Le mostraron 2 tarjetas amarillas y nunca fue expulsado jugando para los de Nuevo León.

