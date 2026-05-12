Fue parte de Chivas, hoy está en Cruz Azul y haría todo para eliminar a su exequipo

Así como se confirmaron los precios de los boletos para la serie entre Chivas y Cruz Azul por las semifinales de la Liguilla del Clausura 2026 de la Liga BBVA MX, todos los aficionados están pendientes del duelo en el que buscarán un lugar en la Gran Final del futbol mexicano. Y una curiosidad es que hay un ex Guadalajara que está en las filas de La Máquina Celeste.

Mientras que la inteligencia artificial anticipó quiénes serán los finalistas del Clausura 2026, lo concreto es que los Cementeros buscan dar el golpe. Para eso, tienen en sus filas a alguien que conoce muy bien lo que es su rival, que supo estar en el famoso “Rebaño Sagrado”. El ex Chivas que hoy trabaja en Cruz Azul es Sergio Pinto, ayudante técnico de Joel Huiqui.

Chivas perdió su invicto dentro de la Liga BBVA MX|Crédito: Chivas / X

Especialistas de Cruz Azul confían en Sergio Pinto para vencer a Chivas

Emanuel Villa habló recientemente en El podcast de La Máquina y destacó el trabajo de Sergio Pinto, incluso por encima del entrenador principal de Cruz Azul. “Vi a muchos futbolistas ir a la banca a platicar con el portugués. Él realiza la táctica fija también… En la cancha, se paraba por detrás de Joel y le daba indicaciones a los muchachos”, expresó Tito.

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El proceso del ex Chivas que hoy ayuda mucho a Cruz Azul

Sergio Pinto destaca como un estratega luso experto en el desarrollo de juveniles y jugadas a balón parado, con una formación ligada al Porto y metodologías inspiradas en figuras como Guardiola y Mourinho. Tuvo una etapa brillante en el Guadalajara, donde se coronó en categorías menores y pulió el talento de jugadores como Santiago Sandoval.

|X Cruz Azul

Luego de eso, se vinculó a la estructura de formación de Cruz Azul al cierre del 2025. Su ascenso a la plantilla de primera división llegó tras la destitución de Nicolás Larcamón, asumiendo el rol de mano derecha de Joel Huiqui. Inició como una medida provisional y hoy es una dupla técnica que mantiene vivas las esperanzas de la institución cementera por el título.

En el presente, el cuerpo técnico se concentra en la obtención del trofeo del Clausura 2026. Sin embargo, el camino a la final exige superar a las Chivas en la antesala por el título, un rival que Pinto conoce a la perfección, pues él mismo contribuyó a forjar la base de futbolistas que hoy defienden la camiseta rojiblanca.

