Le pedimos a la IA 300 simulaciones de las semifinales del Clausura 2026 y estos fueron los resultados

Tras el cierre de unos cuartos de final electrizantes que producirían salidas en Club América, los 4 equipos que quedan quieren llegar a la Gran Final del Clausura 2026. En ese marco, le hemos pedido a la IA de Gemini que analice los escenarios para definir a los finalistas.

Así como la inteligencia artificial evaluó llaves previas, ahora hemos procesado 300 simulaciones utilizando la tecnología de Gemini para determinar qué equipos tienen mayores probabilidades de superar las semifinales. Los resultados muestran una tendencia marcada por la localía y el peso de las individualidades en momentos de máxima presión.

|MEXSPORT

¿Qué equipos avanzarán a la Final del Clausura 2026, según la IA?

Cruz Azul vs. Chivas (Duelo de gigantes): En las 300 simulaciones, La Máquina de Joel Huiqui logró avanzar en el 64% de los casos. El factor determinante fue la presencia de Agustín Palavecino como eje creativo, superando a un Guadalajara que sufre por las bajas de sus seleccionados nacionales. El orden defensivo celeste neutralizó las transiciones rápidas del Rebaño.

TE PUEDE INTERESAR:



Pumas vs. Pachuca (Choque de estilos en CU): Los universitarios se impusieron en 171 de las 300 simulaciones (57%). A pesar de la velocidad de los Tuzos, la experiencia de Keylor Navas bajo los tres palos fue la clave en los escenarios de tiempo extra y penales. El equipo de Efraín Juárez aprovechó su mejor posición en la tabla para manejar los tiempos.

|MEXSPORT

El camino hacia la Gran Final del Clausura 2026 de la Liga MX

El análisis proyecta que, en 142 de las 300 simulaciones, la final resultante fue un choque entre Cruz Azul y Pumas. Este escenario se repitió con mayor frecuencia debido a la solidez que ambos mostraron al cerrar sus series de cuartos, dejando en el camino a Chivas y Pachuca respectivamente.

Este enfrentamiento por el título marcaría una revancha histórica para la UNAM, mientras que para los cementeros representaría la oportunidad de consolidar la era post-Larcamón con un trofeo. Según la IA, la probabilidad de que el campeón salga de este cruce capitalino es del 48%, superando cualquier otra combinación posible entre los semifinalistas actuales.

