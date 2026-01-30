Fue portero de la Liga BBVA MX y ahora es psicólogo del Mazatlán

Nicolas Vikonis tuvo una exitosa carrera de 23 años, de los cuales siete los pasó en México en equipos de la Liga BBVA MX como Puebla y Mazatlán y el Celaya de la Liga de Expansión MX antes de regresar a su natal Uruguay para concluir su trayectoria como futbolista, pero también sus estudios profesionales.

Nicolas Vikonis: De las canchas a los consultorios

Nicolas Vikonis debutó como profesional en 2001 como jugador de Huracán Buceo de Uruguay y a la par de su carrera como guardameta, también estudiaba psicología en la Universidad de la República en donde logró recibirse en 2011; sin embargo, aun le faltaban algunos trámites que finalmente pudo concluir en 2024, cuando regresó a su país para disputar una última etapa con Liverpool.

Pero tras su retiro, Vikonis continúa ligado al futbol, solo que ahora lo hace desde el consultorio como psicólogo del Mazatlán FC, equipo que le ha abierto las puertas como lo hizo en su etapa como jugador y ahora atendiendo a los que algunas vez fueron sus compañeros en campo.

Quién mejor que un exfutbolista para saber como se sienten los jugadores dentro y fuera de la cancha y Vikonis busca priorizar la salud mental ayudando a gestionar aquello que está fuera de su control.

"Armamos un área de rendimiento mental, que involucra lo que es el bienestar psicológico, poniéndole el foco a que el rendimiento mental y la gestión de emociones que demanda el fútbol a nivel profesional. Es lo prioritario, pero sin olvidarnos que a este deporte los juegan personas, que atraviesan situaciones. Buscando una coordinación permanente con el cuerpo técnico, más que nada con el DT, habilitando un enfoque más psicológico, de la preparación mental que complemente lo que es su liderazgo y cómo se optimiza esa comunicación con el plantel", contó Vikonis en una entrevista para El País de Uruguay.

Vikonis deja claro que la salud mental es tan importante como el entrenamiento diario y la alimentación saludable, tanto para los atletas de alto rendimiento como para todas las personas en general.

