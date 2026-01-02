Fue un petardo en Cruz Azul y ahora lo ficharon en un nuevo equipo a sus 44 años

Roque Santa Cruz llegó como refuerzo bomba a Cruz Azul, pero por lo mostrado solo fue un petardo que no pudo trascender con el club, hecho que lo llevó a estar en la lista de los futbolistas que pasaron desapercibidos por la Noria . Pese a ello, continuó su carrera en su país natal y ahora a sus 44 años sigue jugando y fue fichado por un nuevo equipo en Paraguay.

Santa Cruz fue anunciado como el nuevo refuerzo del Nacional de Paraguay para la Temporada 2026, luego de jugar en el Club Libertad durante 4 años. Pese a la edad, el ex de Bayern Munich aún no piensa en el retiro y ahora sumará su experiencia en el conjunto, tal como lo hizo Óscar “Conejo” Pérez, quien colgó los botines a los 46 años.

Roque Santa Cruz es el jugador que fue un petardo en la Máquina y fue fichado por el Nacional de Paraguay|@roquesantacruz

“Roque Santa Cruz es nuevo refuerzo de la Academia para la Temporada 2026. Llega para aportar experiencia y liderazgo en busca de la gloria. ¡Bienvenido a tu nueva casa, Roque!”, publicó Nacional en sus redes sociales.

El fichaje de Roque con Cruz Azul

El paraguayo llegó al futbol mexicano en 2015 con gran cartel, pues en su trayectoria había jugado para grandes equipos europeos, como Manchester City, Málaga y Bayern Munich. Cruz Azul desembolsó 2.4 millones de dólares para ficharlo durante 2 años. Sin embargo, su estadía fue muy corta.

Roque solo disputó con la Máquina el Clausura 2015, torneo en el que jugó 10 partidos y anotó 4 goles, pues durante su estancia tuvo múltiples lesiones que lo alejaron de las canchas. Las estadísticas que dejó Santa Cruz en el conjunto de la Noria estuvieron muy por debajo de lo esperado.

El delantero se marchó a Olimpia, donde permaneció durante casi 6 años, para después ser fichado por el Club Libertad y ahora en este 2026 tendrá un nuevo reto a sus 44 años con Nacional.