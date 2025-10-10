De fuego: la posible alineación de Colombia para enfrentarse a México en amistoso

México abrirá la fecha FIFA del mes de octubre ante Colombia, equipo que ya tiene una probable alineación titular que impone respeto con sus nombres de gran jerarquía. David Ospina sería el portero escogido por Néstor Lorenzo, seleccionador de los sudamericanos, ganándole la pulseada a Kevin Mier, quien calentó la previa con sus declaraciones previo al duelo .

Los cafeteros tendrán cambios en el ataque por la ausencia de Jhon Córdoba y en esa zona tendrán a Juan Camilo “Cucho” Hernández y Luis Suárez acompañando al talentoso Luis Díaz, figura del Bayern Múnich. Cabe destacar que los tres delanteros están en gran momento, convirtiendo goles en sus respectivos clubes en Europa. Por otro lado, Gilberto Mora podría ser baja con México .

Selección Colombia / X James Rodríguez y Luis Suárez serían titulares con Colombia

El probable once inicial de Colombia para enfrentar a México

Según la prensa sudamericana, Colombia formaría de la siguiente manera para enfrentar a México: David Ospina; Daniel Muñoz, Davinson Sánchez, Jhon Lucumí, Johan Mojica; Jefferson Lerma, Richard Ríos, James; Luis Suárez, Juan Hernández, Luis Suárez.

Lo más probable es que Colombia se plantee dentro del campo de juego con un esquema 4-2-3-1 como es habitual con Lorenzo. Muñoz, Sánchez, Lucumí y Mojica conformarían la línea defensiva, mientras que Lerma y Ríos actuarían como doble pivote de contención. James se desempeñaría como enlace junto con Díaz y Hernández como extremos y Suárez como única referencia en el área.

Así llega Colombia al juego contra México en Estados Unidos

La selección de Colombia arrastra un invicto de cinco partidos. Durante la fecha FIFA de septiembre, los cafeteros vencieron por 6-3 a Venezuela y por 3-0 a Bolivia en las últimas jornadas de las Eliminatorias Conmebol. Además, vienen de igualar ante Argentina, Perú y Paraguay en el marco del mismo torneo.

Jugadores a seguir de Colombia

México deberá tener cuidado con el trío de ataque colombiano. Luis Díaz, su máxima figura, arrastra 2 goles y 2 asistencias en sus últimos 3 partidos. ‘Cucho’ Hernández viene de anotar 2 goles y repartir 1 asistencia en sus últimos 3 cotejos mientras que Suárez acumula 9 goles en los últimos 7 encuentros.