Kevin Mier dijo esto sobre los mexicanos a los que se enfrentará contra Colombia y sorprendió

Kevin Mier fue entrevistado a su llegada al aeropuerto de Dallas, Texas, para encarar el partido de preparación que tendrá la Selección de Colombia contra el combinado azteca, duelo que será transmitido por TV Azteca Deportes . El portero de Cruz Azul sorprendió a todos al referirse a los mexicanos como ‘técnicamente muy buenos’.

“No es un partido fácil, ellos saben el potencial que tenemos nosotros. Es de gran exigencia para las dos selecciones. Tiene jugadores que saben muy bien del juego, tienen muy buena pierna y saben aprovechar las virtudes”, mencionó el arquero cafetalero, quien cometió un oso en el partido de Cruz Azul contra Querétaro .

Club de Futbol Cruz Azul Kevin Mier mencionó que los mexicanos técnicamente son muy buenos, previo al partido entre la Selección Nacional y Colombia

Kevin Mier y su sueño de ir al Mundial 2026

Kevin Mier tendrá la oportunidad de mostrarse en esta Fecha FIFA de octubre ante la no convocatoria de Camilo Vargas, quien fue prácticamente el arquero titular de Colombia durante la Eliminatoria de Conmebol. Por el momento se desconoce por qué el portero del Atlas no fue considerado, aunque existe la versión que fue para cuidarlo, después de que recibió un fuerte balonazo en la Liga BBVA MX.

TE PUEDE INTERESAR:



El portero de Cruz Azul puede tener minutos en uno de los 2 encuentros que sostendrá su selección y uno de ellos podría ser ante México. Por lo anterior, deberá mostrarse de la mejor manera y dejarle en claro a Néstor Lorenzo que merece estar en el Mundial 2026.

#KevinMier, arquero de la #SelecciónColombia 🇨🇴, habló de #México 🇲🇽, el rival que tendrá el equipo nacional el próximo 11 de octubre 🗓️ en duelo de fogueo con miras al #Mundial2026 🏆 #GolCaracol ⚽ pic.twitter.com/Lgp0Yz8OFO — Gol Caracol (@GolCaracol) October 6, 2025

Cabe destacar que Mier solo ha sido convocado en 11 ocasiones por Colombia, en las cuales ha sido titular en 3 partidos, por lo que en esta Fecha FIFA deberá mostrarse más sólido que sus compañeros David Ospina y Álvaro Montero, quien regresa a la selección.

¿Cuándo es el partido entre México y Colombia?

México y Colombia se verán las caras en un partido de preparación rumbo al Mundial 2026, el cual se realizará el sábado 11 de octubre a las 7 de la tarde (hora centro de México) en el AT&T Stadium de Arlington, Texas.