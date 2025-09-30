ÚLTIMA HORA: Filtran IMÁGENES y el nombre del supuesto Balón para el Mundial del 2026

El Balón del Mundial del 2026 llevaría por nombre ‘TRIONDA’ y tendría en su diseño los colores verde, azul y rojo que representan y evocan a México, Estado Unidos y Canadá, todo esto de acuerdo a imágenes que se han filtrado en redes sociales y que anunciaría la apariencia del balón.

En la historia de los Mundiales de FIFA, los balones son un motivo de conversación y todos los aficionados buscan tener una réplica del esférico como ha ocurrido en ediciones anteriores del Mundial, por lo que la mirada ahora se ha volcado ante el ‘TRIONDA’, el nombre que supuestamente tiene esté esférico que comenzará a rodar el 11 de junio, día de la inauguración de la Copa del Mundo.

¿Cuándo presentan el Balón del Mundial del 2026?

En la Esfera, un lugar que se ha convertido en un centro espectacular en Las Vegas, se proyectaron los balones de otros Mundiales, recordando entre otros al Tango, Azteca, Brazuca, Al Rihla y Jabulani.

Fue precisamente en La Esfera de Las Vegas, que se mostró la fecha del 2 de octubre, que es este próximo jueves, como la fecha indicada en el calendario para presentarse públicamente el balón, por lo que con la cercanía del anuncio parece que tendría un grado de verdad las imágenes que se han filtrado.

¿Cómo será el Balón del Mundial del 2026?

El Balón del Mundial del 2026, que de momento son imágenes no OFICIALES, tiene cuatro colores, que se atribuye a cada uno de los organizadores, con el rojo de Canadá, el azul de Estados Unidos y el verde de México, además de el blanco que es el color base.

A su vez se ve la Hoja de Maple, referente de Canadá; las estrellas de los Estados Unidos y en el turno de México parece tener el águila como del famoso logo de ‘HECHO EN MÉXICO’.

En ese sentido, contrasta con las mascotas del Mundial, que el Águila corresponde a Estados Unidos y en México el jaguar que ha adquirido mucho fama como es ZAYU.

En el anuncio de las mascotas del Mundial, también se mostró un balón muy parecido al balón de antaño del Mundial del 86 de nombre AZTECA.