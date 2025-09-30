deportes
aztecaunomenu (3).webp
A7generico nuevo 2024
amasmenu (2).webp
Noticias
adn_header_824x291_01.png
Azteca Deportes
Mundial México 2026
Nota

ÚLTIMA HORA: Filtran IMÁGENES y el nombre del supuesto Balón para el Mundial del 2026

Filtran en redes sociales las IMÁGENES y el NOMBRE del balón de la Copa del Mundo del 2026, que tiene detalles de cada país en su diseño; el 2 de octubre será presentado

balon TRIONDA mundial 2026
Rodrigo Ornelas Gutiérrez
Mundial México 2026
Compartir

El Balón del Mundial del 2026 llevaría por nombre ‘TRIONDA’ y tendría en su diseño los colores verde, azul y rojo que representan y evocan a México, Estado Unidos y Canadá, todo esto de acuerdo a imágenes que se han filtrado en redes sociales y que anunciaría la apariencia del balón.

Te podría interesar: Filtran otro uniforme más que llevaría México en el Mundial del 2026

En la historia de los Mundiales de FIFA, los balones son un motivo de conversación y todos los aficionados buscan tener una réplica del esférico como ha ocurrido en ediciones anteriores del Mundial, por lo que la mirada ahora se ha volcado ante el ‘TRIONDA’, el nombre que supuestamente tiene esté esférico que comenzará a rodar el 11 de junio, día de la inauguración de la Copa del Mundo.

¿Cuándo presentan el Balón del Mundial del 2026?

En la Esfera, un lugar que se ha convertido en un centro espectacular en Las Vegas, se proyectaron los balones de otros Mundiales, recordando entre otros al Tango, Azteca, Brazuca, Al Rihla y Jabulani.

Te podría interesar: Así va México en el Mundial 2026

Fue precisamente en La Esfera de Las Vegas, que se mostró la fecha del 2 de octubre, que es este próximo jueves, como la fecha indicada en el calendario para presentarse públicamente el balón, por lo que con la cercanía del anuncio parece que tendría un grado de verdad las imágenes que se han filtrado.

trionda balon mundial filtrado

¿Cómo será el Balón del Mundial del 2026?

El Balón del Mundial del 2026, que de momento son imágenes no OFICIALES, tiene cuatro colores, que se atribuye a cada uno de los organizadores, con el rojo de Canadá, el azul de Estados Unidos y el verde de México, además de el blanco que es el color base.

A su vez se ve la Hoja de Maple, referente de Canadá; las estrellas de los Estados Unidos y en el turno de México parece tener el águila como del famoso logo de ‘HECHO EN MÉXICO’.

En ese sentido, contrasta con las mascotas del Mundial, que el Águila corresponde a Estados Unidos y en México el jaguar que ha adquirido mucho fama como es ZAYU.

En el anuncio de las mascotas del Mundial, también se mostró un balón muy parecido al balón de antaño del Mundial del 86 de nombre AZTECA.

Balón TRIONDA Mundial 2026; filtran imágenes
trionda balon mundial filtrado
trionda balon mundial filtrado
trionda balon mundial filtrado
trionda balon mundial filtrado
trionda balon mundial filtrado
trionda balon mundial filtrado
trionda balon mundial filtrado
trionda balon mundial filtrado
balon TRIONDA mundial 2026
balon TRIONDA mundial 2026

¡Noticias deportivas de hoy, sigue a TV Azteca Deportes en Google News!
Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Autor / Redactor

Rodrigo Ornelas Gutiérrez

Te Recomendamos

Minis + Marcador (8).jpg
Mundial México 2026
Entrevista Diego Laínez con David Medrano: El regreso al TRI en una nueva etapa
México vs Japón en vivo por Azteca 7 gratis sábado 6 de septiembre de 2025
Mundial México 2026
México vs Japón EN VIVO y GRATIS, partido de la Selección Mexicana, fecha FIFA, sábado 6 de septiembre de 2025
DEPORTV Y EXPRESS minis (2).jpg
Mundial México 2026
Jorge Valdano, campeón con Argentina en 1986 | Deportv | TV Azteca Deportes.
Thumbnail
Mundial México 2026
A Un Año del Mundial | Azteca Deportes ya está en las Ciudades Sede
Falta un año para el Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá
Mundial México 2026
El Mundial no se puede entender sin el aficionado mexicano: Falta un año para la Copa del Mundo
Christian Martinoli Luis García Jorge Campos
Mundial México 2026
Christian Martinoli, Luis García y Jorge Campos a un año del Mundial 2026 en México
Thumbnail
Mundial México 2026
Fernando Quirarte relata el momento que le puso la piel chinita a la Selección en México 86
Miguel España entrevista a un año del Mundial 2026 en México
Mundial México 2026
¿Ventaja o desventaja? Miguel España habla sobre el formato que tendrá el Mundial 2026
×
×