¡INESPERADO! Afición mexicana le da la espalda a Memo Ochoa rumbo al Mundial del 2026

El arquero mexicano Guillermo Ochoa se enfrenta a una serie de obstáculos pensando en lograr asistir a la Copa del Mundo del 2026, para poder jugar su sexto Mundial, pero un estudio extracancha tiene una reveladora percepción de los aficionados mexicanos que dicen no querer al guardameta veterano en el cuadro azteca.

El Mundial de México, Estados Unidos y Canadá arranca el 11 de junio del 2025 y de cara a este importante acontecimiento, Memo Ochoa buscó por todas las vías tener un contrato para estar compitiendo y viendo minutos. Así en la hora límite logró firmar con con el AEL Limassol de Chipre en donde ha tenido un duro inicio con esta escuadra.

Con muchos goles en su contra en pocas apariciones Memo Ochoa tiene un reto que es sacar la casta con este equipo, tener grandes actuaciones y tener toda la mentalidad como lo ha demostrado en más de una ocasión en su trayectoria.

Afición en México, no quiere a Memo Ochoa en la Selección Mexicana

Justo cuando Memo Ochoa buscaba equipo, la encuestadora MITOFSKY, realizó un ejercicio que resultó revelador, pues indicó que la afición azteca ya no ve con buenos ojos al arquero como para ir al Mundial del 2026 y menos de un punto porcentual indicó que Memo se merece ir a la Copa del Mundo que arranca en nueve meses.

La casa encuestadora empleó la metodología estadísitica de preguntarle a mil mexicanos de diferentes zonas del país, planteándoles cinco cuestionamientos de los cuales, debían escoger uno con el cual se identificaran.

Estos fueron los 5 enunciados para conocer si Memo Ochoca debe ir al Mundial

No debe de ir al Mundial y dar oportunidad a porteros jóvenes

Debe estar en el Mundial porque sigue siendo de los mejores porteros a pesar de su edad

Debe ir al Mundial aunque no juegue porque es un buen motivador

Debe estar aunque ya no tenga un gran nivel y lograr que México tenga un jugador con seis mundiales

No sabe o no contesto

Afición de México, pide que Memo Ochoa no sea considerado

De los planteamientos anteriores, fue un 61.8 por ciento los que dijeron que no debe de ir Memo Ochoa al Mundial y que deben darle la oportunidad a porteros más jóvenes pensando de nuevo en la Copa del Mundo.

Si bien este pensamiento no tiene influencia en la convocatoria que realizará un su momento Javier Aguirre, sí refleja que cerca de 600 personas de las 1000 encuestadas, que es la muestra de la encuesta, no quiere a Ochoa en el seleccionado azteca.