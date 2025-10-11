México cae ante Argentina y es ELIMINADO del Mundial Sub-20

México ha quedado eliminado del Mundial Sub-20. El equipo dirigido por Eduardo Arce, que ha demostrado talento en la Copa del Mundo de categorías inferiores de cara al futuro, no pudo superar la prueba contra Argentina y vio la derrota por marcador de 2-0 en la cancha del Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Desde el primer tiempo, la Selección Mexicana tuvo problemas. Y es que Alexéi Domínguez se fue del partido de manera anticipada debido a una lesión, motivo por el que el entrenador tuvo que hacer movimientos en su plantilla y previo al cambio, la albiceleste puso el 1-0 en la pizarra por vía de Maher Carrizo al minuto 9.

Posteriormente, para el segundo tiempo, Mateo Silvetti hizo el 2-0 definitivo al 56’ para definir el partido que vio varias tarjetas amarillas por parte del silbante.

Tras la victoria ante México, la Selección Argentina se va a enfrentar a Colombia en la instancia de semifinales. El conjunto Cafetero obtuvo el triunfo ante España en los cuartos de final.

Alineaciones de México vs Argentina

México: Emmanuel Ochoa, Everardo Lopez, Rodrigo Pachuca, Diego Ochoa, Iker Fimbres, César Garza, Alexei Dominguez, Elias Montiel, Gilberto Mora, Diego Sánchez y Tahiel Jiménez.

Argentina: Santino Barbi, Tobias Ramirez, Julio Soler, Dylan Gorosito, Milton Delgado, Maher Carrizo, Valentino Acuña, Alejo Sarco, Valente Pierani, Tomás Perez y Gianluca Prestianni.

