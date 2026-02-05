Futbol de estufa: estas son todas las altas y bajas de Rayados de Monterrey para el Clausura 2026

El futbol de estufa sigue dando de qué hablar en sus últimos días activo en la Liga BBVA MX y Rayados de Monterrey sometió a uno de sus jugadores a un rudo entrenamiento fuera del club , para que vuelva recargado. En ese contexto, ya tuvo salidas tanto por ventas como a préstamo. De todos modos, también tuvo altas muy importantes para este Clausura 2026.

Dentro de las altas y bajas se destaca la salida de un jugador del CF Monterrey hacia Europa , que sorprendió a todos por lo joven que se marchó desde el equipo regiomontano. En ese marco, con todas las noticias que aparecen a diario sobre el futbol de estufa de la Liga MX, muchos no están actualizados y se preguntan cuáles fueron las transferencias que realizó Rayados.

Luca Orellano llegó a Rayados de Monterrey|TV Azteca

En este mercado de fichajes de invierno, Rayados de Monterrey incorporó a 4 jugadores: Alonso Aceves, Luca Orellano, Sebastián Rodríguez y Uros Durdevic. Mientras tanto, se fueron 3 futbolistas que podrían haber llegado a ser importantes, destacando sobre todo la venta de Germán Berterame y la no renovación de Sergio Ramos.

Todos los movimientos de Rayados de Monterrey en el mercado de fichajes para el Clausura 2026

De acuerdo a los distintos reportes, sumado a la información que brindó La Pandilla en sus redes sociales oficiales, estos fueron los movimientos de Rayados de Monterrey en esta ventana de transferibles del invierno de 2026:

Altas: Alonso Aceves, Luca Orellano, Sebastián Rodríguez, Uros Durdevic

Alonso Aceves, Luca Orellano, Sebastián Rodríguez, Uros Durdevic Bajas: César Garza, Germán Berterame, Sergio Ramos, Tony Leone, Alí Ávila, Michell Rodríguez, Aldahir Valenzuela

César Garza, Germán Berterame, Sergio Ramos, Tony Leone, Alí Ávila, Michell Rodríguez, Aldahir Valenzuela Rumores: Kevin Lomónaco, Lucas Barbosa, Rafael Santos Borré, Rafael Navarro.

Berterame pasó de Rayados a Inter Miami|Crédito: Inter Miami / X

Falta cada vez menos para la fecha de finalización del mercado de invierno de la Liga MX

Este lunes 9 de febrero se termina el mercado de fichajes de invierno en la Liga MX, fecha hasta la cual los distintos equipos, incluido Rayados de Monterrey, podrán incorporar jugadores como refuerzos o darle salida a quienes no utilizará. Domènec Torrent tuvo varias de las altas que pretendía para el Clausura 2026. ¿Le alcanza o busca más?

