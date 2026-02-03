Rayados de Monterrey sometió a uno de sus jugadores a un rudo entrenamiento para que vuelva recargado

Tras destacarse en el mercado de fichajes, Rayados de Monterrey vendió a un futbolista por el cual hoy rechazan hasta 15 millones de euros . Pero más allá de eso, también hay futbolistas que forman parte de la plantilla, que son propiedad del club y que no están rindiendo como se espera. Por eso uno de ellos se sometió a un rudo entrenamiento para volver recargado.

Así como un delantero de Rayados es refuerzo de un equipo de Europa a préstamo, ahora también se conoció que hay uno que ha sido cedido a la Liga Expansión MX como método de entrenamiento para que vuelva recargado a la Pandilla. Es que Michell Rodríguez pasará a jugar en el Jaiba Brava del Tampico Madero durante los próximos 6 meses.

Michell Rodríguez podría salir de los Rayados de Monterrey en el mediano plazo

A pesar de que la estrategia de darlo a préstamo responde a la intención del club de que sus jugadores sigan mejorando dentro del campo de juego y no sentados en una banca (Domènec Torrent lo usa poco), el propio futbolista confirmó que seguirá ligado a los Rayados de Monterrey por 6 meses más. ¿Y luego? parece que nada está definido.

En ese sentido, si Rodríguez cumple con esta suerte de “entrenamiento rudo” en un equipo de la Liga Expansión MX de manera satisfactoria, seguramente el Monterrey querrá renovarle. Caso contrario, tal vez tenga que buscarse un nuevo equipo para seguir jugando como futbolista profesional en México o en otra parte del mundo.

¡Muy feliz cumpleaños a nuestro jugador Michell Rodríguez!💙🥳¡Te deseamos todo lo mejor hoy y siempre #EnLaVidaYEnLaCancha!🙌🏼Ⓜ️ pic.twitter.com/u8AjkYuV76 — Rayados (@Rayados) December 19, 2025

Los números de Michell Rodríguez en los Rayados de Monterrey

El futbolista de 25 años no logra asentarse con la Pandilla tras dos ciclos, razón por la cual la institución quiere que se entrene y compita en otro lugar. Prueba de eso son sus estadísticas. De acuerdo con BeSoccer, sitio que se especializa en las cifras de los jugadores, los números de Michell Rodríguez en los Rayados de Monterrey fueron los siguientes: