¡OFICIAL! Pumas refuerza su defensa tras ser goleados por el América: llega procedente de Estados Unidos

Pumas recibió un duro revés en la jornada 6 del Clausura 2026 al ser goleados por el acérrimo rival: América, que les metió 5 goles . Por lo anterior, la directiva puso manos a la obra y reforzó su defensa con la llegada de Celia Gaynor, una jugadora que llega procedente de Estados Unidos.

El conjunto universitario hizo oficial la contratación de la jugadora de 25 años a través de sus redes sociales. Con ello, el club buscará tener un mejor torneo en la Liga BBVA MX Femenil, ya que en el Apertura 2025 quedaron fuera de la Liguilla, lo que propició la salida de varias futbolistas de la plantilla . Mientras que en este Clausura 2026 marchan en la sexta posición.

Celia Gaynor es nueva jugadora de Pumas Femenil para el Clausura 2026.|Pumas MX Femenil

“¡Celia firmó con Pumas! Antonio Sancho, vicepresidente deportivo, junto a Leonardo Cuéllar, coordinador de desarrollo del futbol femenil, y Juan Manuel Joachín, abogado del Club Universidad Nacional, le dieron la bienvenida a la jugadora Celia Gaynor en las instalaciones de cantera”, publicó la UNAM en sus redes sociales.

Ella es Celia Gaynor, el nuevo refuerzo de Pumas Femenil

Gaynor es una jugadora oriunda de Estados Unidos que se desempeña como defensa. Su último equipo antes de llegar a Pumas fue el Fort Lauderdale United FC de la USL Super League, la cual es una de las 2 ligas de la Primera División Femenil del país norteamericano.

La defensa estuvo en el club durante la Temporada 2024-2025, en la que disputó 22 partidos. Ahora, se integrará al plantel que comanda el entrenador Roberto Medina, en búsqueda de remediar el fracaso del torneo anterior y clasificar a la Liguilla en este Clausura 2026.

En lo que va del torneo, el conjunto de la UNAM se encuentra en puestos de Liguilla con 13 puntos, producto de 4 partidos ganados, uno empatado y una derrota, la cual fue la más reciente ante las Águilas del América, que les propició una goliza en la jornada 6.