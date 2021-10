Agenda: Amistosos y partidos de la Fecha FIFA de 12 de octubre

México. Continúan los encuentros dentro de la Fecha FIFA, la mayoría partidos de eliminatoria rumbo a la Copa del Mundo de Catar 2022.

En la eliminatoria de la UEFA se jugarán 14 partidos correspondiente a los Grupos A, B, C, D, F e I, donde destacan los duelos entre Inglaterra vs Hungría, Portugal vs Luxemburgo, Albania vs Polonia, Dinamarca vs Austria y Suecia vs Grecia.

La selección de Inglaterra se enfrenta en el Estadio de Wembley a Hungría, el equipo inglés líder del Grupo I, al borde de la clasificación para la Copa del Mundo, suma 21 choques sin perder como local en las fases de clasificación para el Eurocopa y los Mundiales y con un triunfo más, y un empate entre Albania y Polonia, sumaría 22 unidades, seis de ventaja del segundo lugar faltando dos encuentros.

Albania y Polonia se enfrentan en duelo del mismo grupo con la necesidad de conseguir la victoria para seguir soñando con un boleto de para Catar 2022. El duelo se jugará en la cancha del Air Albania Stadium.

En partido de Grupo A, Portugal y Cristiano Ronaldo se enfrentan a Luxemburgo con la necesidad de la victoria ya que se encuentra en la segunda posición con 13 puntos, uno menos que Serbia que juega contra Azebaiyán. El partido se disputará en el Estadio Algarve.

Dinamarca podría ser la tercera selección con boleto a Catar 2022

La selección de Dinamarca juega su partido de este día en el Parken Stadium como local ante Austria, los daneses dominan el Grupo F con 21 puntos, siete de ventaja sobre Escocia. Un triunfo de los nórdicos y un descalabro escocés conseguirían su boleto directo a la Copa del Mundo y ser la tercera selección clasificada junto a Catar y Alemania .

Importante partido sostendrá la selección de Suecia ante Grecia correspondiente al Grupo B, los suecos son segundo con 12 unidades, una victoria en el Estadio Friends Arena tomaría el liderado con dos puntos arriba de España faltando dos partidos para cada uno en la eliminatoria.

En partido de preparación, la selección anfitriona Catar se enfrenta a Irlanda en el Aviva Stadium de Dublín.